Cheops Technology : L'agence de Lille remporte deux marchés de CAP'Oise...

En février, l'agence de Lille de Cheops Technology a remporté deux marchés : infrastructures et Réseau, Sécurité et Communications Unifiées de la centrale d'achat public CAP'Oise Hauts-de-France, pour une période de 4 ans.

Depuis 2016, ces marchés avaient déjà permis à l'agence de booster sa présence sur les comptes « publics » de la région et de pratiquement doubler son chiffre d'affaires en l'espace de quatre ans.

La centrale d'achat facilite l'approche des collectivités locales et des centres hospitaliers en simplifiant et protégeant le process de la commande public. Elle permet de travailler en toute équité face à l'Ugap, Resah, CAIH, UNIHA, Matinfo, etc. En synthèse, Cap'oise est un « véhicule de marché ».

Le challenge pour l'agence était donc de garder à minimum un des deux marchés. Un an avant l'Appel d'Offres, l'agence a travaillé sur son renouvellement.

Cette belle réussite est le résultat d'un travail collectif et engagé de l'ensemble de l'agence de Lille :

- Des équipes techniques qui, depuis 5 ans, œuvrent sans faille à la mise en œuvre et au maintien en condition opérationnelle des solutions informatiques, réseau et sécurité.

- L'équipe administrative qui traite en moyenne 500 commandes par an, sous le format exigé par la Cap'Oise et qui doit ensuite veiller au règlement de celles-ci.

- L'équipe commerciale qui, avec son énergie reconnue, sa réactivité de chaque instant, a donné une grande satisfaction pour le développement des parts de marché Cap'oise dans les Hauts de France.

Leur principal challenge était : « comment maximiser nos chances de renouveler les deux marchés ? »

Une réflexion collégiale a permis la mise en place d'une stratégie commerciale : accompagner les transformations digitales de nos entités publiques en intégrant des services Cloud au marché initial.

Toute l'équipe a œuvré pour orienter le nouvel appel d'offre vers le Cloud tout en gardant le périmètre initial on premise et services et afin d'établir la meilleure réponse technique et financière en tenant compte des critères de notation du règlement de consultation.

Cheops Technology a décidé de s'allier à Inéo Digital pour répondre en groupement en laissant l'expertise de la téléphonie et des services associés et en conservant la partie réseau, sécurité et services associés.

Ce groupement, mûrement réfléchi, nous a donné la possibilité de couvrir 90% du marché du réseau (Aruba, Cisco, Extrem ), Sécurité (Fortinet, CheckPoint, PaloAlto, Stormshield…) et Téléphonie (Mitel, Alcatel-lucent, Avaya, Teams…).

Ainsi, les 2 marchés ont été remportés pour 4 ans.

Cette collaboration entre Cap Oise et Cheops Technology s'inscrit pleinement dans notre stratégie de promouvoir les offres de services cloud et d'accompagner les entités publiques pour leur transformation numérique.

Une relation gagnant-gagnant toujours de mise aujourd'hui au regard de l'écoute et de l'ouverture dont font preuve les équipes de la centrale d'achat pour comprendre nos besoins et les spécificités de notre marché, ne serait-ce que le potentiel innovant que revêt la transformation numérique.

Un formidable coup de pouce pour l'innovation numérique française !

Qui est éligible ? :

- Collectivités publiques (conseils départementaux, communautés de communes et mairies, offices HLM, SDIS…), hôpitaux, EPAD, établissements scolaires, etc...

- Situés dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, le Pas de Calais et le Nord et toute entité (soumise au code de la commande publique ou qui a une mission d'intérêt général reconnue d'utilité publique et est financée à + 50% par des fonds publics) dont le siège est basé hors des hauts de France mais qui fait livrer dans les Hauts-de-France peut bénéficier des services de la centrale d'achat CAP'Oise HDF.

Périmètres :

- Marché d'Infrastructure et Cloud : serveurs, stockage, sauvegarde, logiciels associés à l'acquisition du matériel, prestations et maintenance.

Durée du marché : 4 ans

- Réseau, Sécurité et Communications unifiées : SD-Wan, Lan, Wifi, Firewall, Antivirus, Antispam, services SOC, communications unifiées, logiciels associés à l'acquisition du matériel, prestations et maintenance.

Durée du marché : 4 ans