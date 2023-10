Cloud : Cheops Technology rachète le toulousain SolutionData

STRATÉGIE MARDI 03 OCTOBRE 2023 Par Carrié Valentin

Cheops Technology (700 collaborateurs, 12 agences en France et une filiale en Suisse) est installé depuis 2018 à Canéjan - crédit DR

Le Girondin Cheops Technology renforce son maillage territorial et son portefeuille clients avec l'acquisition de la société toulousaine SolutionData. L'opération permet au groupe emmené par Nicolas Leroy-Fleuriot de viser un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros dès 2024.

Retour à la croissance externe pour l'ETI girondine Cheops Technology, spécialiste du cloud et des services informatiques aux entreprises. Le groupe, basé à Canéjan, a en effet annoncé ce mardi 3 octobre l'acquisition de 100% des titres de la société toulousaine SolutionData, un intégrateur de services qui réunit 65 collaborateurs entre trois agences (Toulouse, Bordeaux, Lyon) et réalise 25,3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son dernier exercice. « De par ses activités, ses compétences, ses implantations et sa clientèle qui compte parmi les plus belles ETI régionales et les grands acteurs du secteur aéronautique toulousains, SolutionData présente des complémentarités évidentes avec Cheops Technology », commente l'acquéreur dans un communiqué. Une fois menée à son terme, l'opération devrait par se traduire par des synergies à la fois commerciales et opérationnelles, avec le relais des offres commerciales Cheops auprès des clients SolutionData, et la fusion programmée des agences toulousaines des deux entités.

Annoncée àdemi-motspar NicolasLeroy-Fleuriot début septembre lors de la soirée de rentrée de Placéco, cette acquisition intervient dans le cadre du nouveau plan stratégique « Horizon 2030 » porté par l'ETI girondine, qui vise à la positionner comme l'une des références hexagonales en matière de souveraineté et de cybersécurité, dans le prolongement de son métier historique d'intégrateur de solutions cloud. Cheops Technology, qui publiera mi-octobre les résultats financiers de son exercice clos au 30 avril 2023, a déjà fait état d'un chiffre d'affaires de 158 millions sur la période, en hausse de 15% sur un an. « Notre ambition franchit une nouvelle étape mais reste inchangée : construire un champion français et européen de la souveraineté numérique, au profit des plus belles ETI et PME françaises, qui en ont largement besoin. Enfin, cette opération nous permet d'envisager de cibler les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dès l'année prochaine, soit avec deux ans d'avance sur notre plan de développement », précise Nicolas Leroy-Fleuriot, à l'occasion de ce rachat. Début septembre, le PDG de Cheops avait par ailleurs évoqué une autre opération de croissance externe en cours, concernant cette fois la Suisse, marché sur lequel l'ETI girondine est présent depuis 2020 et le rachat de DFI Services.

