Cherry Hill Mortgage Investment Corporation est une société de financement immobilier résidentiel. La société se concentre sur l'acquisition, l'investissement et la gestion d'actifs hypothécaires résidentiels aux États-Unis. L'objectif principal de la société est de générer des rendements et des rendements totaux ajustés au risque pour ses actionnaires sur le long terme, principalement par le biais de distributions de dividendes et secondairement par l'appréciation du capital. Les segments de la société comprennent les investissements dans les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et les investissements dans les actifs liés à la gestion. La Société se concentre sur la réalisation de cet objectif en construisant de manière sélective et en gérant activement un portefeuille d'actifs liés à la gestion et de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS). La Société peut également investir dans d'autres actifs hypothécaires résidentiels à flux de trésorerie. La Société est gérée par Cherry Hill Mortgage Management, LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé