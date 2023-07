Chesapeake Energy Corporation est une société indépendante d'exploration et de production. Elle est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pour produire du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGN) à partir de réservoirs souterrains. Elle possède un portefeuille diversifié d'actifs de gaz naturel non conventionnel et de liquides à terre aux États-Unis, y compris des intérêts dans environ 8 400 puits bruts de pétrole et de gaz naturel. Ses zones de ressources en gaz naturel sont les schistes de Marcellus dans le nord du bassin des Appalaches en Pennsylvanie (Marcellus) et les schistes de Haynesville/Bossier dans le nord-ouest de la Louisiane, ainsi que la zone de ressources riche en liquides des schistes d'Eagle Ford dans le sud du Texas (Eagle Ford). Ses activités de commercialisation comprennent des services de commercialisation du pétrole, du gaz naturel et des LGN, notamment la structuration des prix des matières premières, la négociation de services de collecte, d'acheminement, de traitement et de transport, ainsi que des services d'administration de contrats et de nomination pour la société et d'autres propriétaires d'intérêts dans les puits exploités par Chesapeake.