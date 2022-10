Analyse-La crise mondiale du gaz naturel freine l'élan en faveur d'un GNL "plus propre".

Le gaz naturel peut être certifié comme étant à faible émission ou sans émission de carbone si ses producteurs peuvent prouver qu'ils ont réduit les émissions de gaz à effet de serre associées à sa mise sur le marché, ou s'ils achètent des compensations de carbone pour réduire son impact net sur le climat.

Mais le nombre d'accords pour expédier du GNL neutre en carbone dans le monde a baissé à moins de 10 jusqu'à présent cette année, contre 30 en 2021, selon la société de recherche sur l'énergie Wood Mackenzie. Et la demande pour ce carburant plus écologique s'est tarie, selon des entretiens menés par Reuters avec neuf analystes du marché du GNL, des responsables de l'industrie et des négociants.

"Les cargaisons de GNL à faible teneur en carbone ou neutres en carbone ont perdu de leur attrait dans le contexte actuel de prix élevés", a déclaré Felix Booth, responsable du GNL au sein de la société d'analyse énergétique Vortexa. "La sécurité énergétique et le caractère abordable sont au premier plan des préoccupations de tous les acheteurs."

Le déclin de la demande internationale pour le gaz dit "plus vert" est un revers potentiel dans la lutte contre le changement climatique car il supprime une incitation financière pour les producteurs à réduire leurs impacts climatiques.

Le marché de ces combustibles avait décollé il y a quelques années avec une flopée d'accords internationaux qui suscitaient l'optimisme de l'industrie : les producteurs seraient en mesure de couvrir de manière fiable leurs coûts de réduction des émissions ou d'achat de compensations - qui peuvent atteindre des millions de dollars par chargement de navire.

Une étude réalisée en 2021 par le Center on Global Energy Policy de l'Université de Columbia a évalué la prime sur le GNL neutre en carbone cette année-là à environ 1,75 million de dollars pour une cargaison complète d'environ 100 000 mètres cubes.

Plusieurs foreurs de gaz, y compris aux États-Unis, premier producteur mondial de gaz, ont déclaré à Reuters qu'ils avaient investi dans la recherche et la réduction des émissions de gaz à effet de serre associées à la production, au transport et au traitement.

Mais aucun exportateur de GNL aux États-Unis n'a certifié ses installations, selon les propriétaires des usines de liquéfaction et la société de certification MiQ, qui avait espéré décrocher des contrats avec eux cette année.

Les sanctions et les perturbations découlant de la guerre de la Russie en Ukraine minent le marché. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les prix du gaz ont grimpé d'environ 25 % aux États-Unis et de 32 % en Europe.

Bien que le gaz produise moins d'émissions que le charbon lorsqu'il est brûlé, il peut tout de même contribuer de manière significative au changement climatique en s'échappant dans l'atmosphère depuis les plateformes de forage, les pipelines et autres équipements. Le principal composant du gaz est le méthane, un gaz à effet de serre plus puissant que le dioxyde de carbone pendant ses 20 premières années dans l'atmosphère.

Plus de 100 pays se sont engagés à réduire les émissions de méthane d'ici 2030 et devraient détailler leurs plans lors d'un sommet sur le climat en Égypte le mois prochain.

CERTAINS FOREURS VONT DE L'AVANT

Malgré la baisse de la demande de GNL plus écologique, de nombreux foreurs réduisent leurs fuites de méthane, sous la pression des régulateurs, des investisseurs et des gros clients.

Environ un quart du gaz foré aux États-Unis est en cours de certification pour refléter l'amélioration de son intensité d'émissions, par des sociétés comme Project Canary et MiQ, selon ces sociétés. Environ un tiers de l'approvisionnement américain devrait être certifié d'ici la fin de l'année.

Civitas Resources Inc, un foreur du Colorado, par exemple, a déclaré qu'il a continué à mesurer les émissions de ses opérations et à certifier ses installations même s'il a cessé de rechercher des primes de prix.

"Au fur et à mesure que ce marché évolue, nous pensons qu'il y aura une demande à long terme pour des produits de gaz naturel certifiés plus propres", a déclaré Brian Cain, directeur du développement durable de Civitas.

Les foreurs EQT Corp et Chesapeake Energy Corp sont parmi les autres producteurs de gaz américains qui certifient leur approvisionnement.

Mais les exportateurs de gaz semblent être à la traîne.

Pour exporter du gaz, le combustible doit être surfondu en GNL, puis expédié par voie maritime, un processus qui produit d'importantes émissions supplémentaires de gaz à effet de serre.

Au début de l'année, MiQ a déclaré qu'il prévoyait de certifier les cargaisons de GNL américaines dans les mois à venir. À ce jour, cependant, les entreprises américaines de GNL n'ont pas encore certifié leurs installations.

Cheniere Energy Inc, le principal producteur américain de GNL, a déclaré avoir fourni des informations sur les émissions pour toutes les cargaisons expédiées depuis juin, mais ne s'est pas associé à des programmes de certification tiers.

Il a refusé de divulguer les détails des émissions de ses cargaisons à Reuters.

D'autres fournisseurs de GNL américains, comme Cove Point LNG et Cameron LNG, ont également déclaré à Reuters qu'ils ne certifiaient pas leurs cargaisons.

Vincent Demoury, secrétaire général du Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GIIGNL), a déclaré que les exportateurs de GNL hésitent peut-être parce qu'il est difficile de répercuter le coût des compensations de carbone dans un environnement où les prix sont élevés. Mais il a dit s'attendre à ce que les perspectives finissent par s'améliorer.