Chesapeake Energy se rapproche d'un accord de 2,4 milliards de dollars pour racheter Chief Oil & Gas -sources

Chesapeake Energy Corp est en pourparlers avancés pour acquérir le producteur privé de gaz naturel Chief Oil & Gas pour un montant d'environ 2,4 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré mercredi des personnes connaissant bien le dossier.

Un accord pour Chief Oil & Gas, fondé et contrôlé par le Texan Trevor Rees-Jones, pourrait être annoncé dès cette semaine, selon les sources. Dans le cadre du forage sauvage, des puits d'exploration sont creusés dans des zones qui ne sont pas connues pour être des gisements de ressources naturelles.

L'acquisition par Chesapeake, un producteur américain de gaz et de pétrole de schiste qui n'est sorti de la faillite que l'année dernière, souligne le redressement de certaines parties de l'industrie de l'énergie alors que les prix des ressources naturelles atteignent des sommets pluriannuels.

Les sources, qui se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat pour discuter d'informations privées, ont averti que les négociations pouvaient encore échouer au dernier moment.

Un porte-parole de Chief Oil & Gas s'est refusé à tout commentaire. Chesapeake n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Reuters a rapporté en octobre https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-chief-oil-gas-explores-sale-more-than-3-bln-sources-2021-10-07 que Chief Oil & Gas était en vente, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie qui a fait grimper les valorisations des entreprises du secteur.

Si cette opération est menée à bien, il s'agirait de la deuxième acquisition réalisée par Chesapeake depuis février 2021, lorsqu'elle a émergé de l'une des plus grandes faillites de producteurs de pétrole et de gaz de ces dernières années. En novembre, Chesapeake a conclu l'achat de Vine Energy pour 615 millions de dollars.

Depuis qu'elle a quitté la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, Chesapeake s'est concentrée sur la production de gaz naturel https://www.reuters.com/article/us-chesapeake-energy-bankruptcy/chesapeake-energy-emerges-from-bankruptcy-and-shifts-back-to-natural-gas-idUSKBN2A92Z7, un retour aux sources de la société fondée en 1989 par Aubrey McClendon et Tom Ward.

Rees-Jones a lancé Chief Oil & Gas en 1994. La société opère dans le schiste de Marcellus, dans le nord-est de la Pennsylvanie, et possède environ 600 000 acres nets, produisant plus d'un milliard de pieds cubes par jour (bcf/d) de gaz naturel.

La vente de Chief Oil & Gas serait la dernière combinaison en date de producteurs de gaz naturel américains au cours des derniers mois.

La société privée Alta Resources a été vendue en juillet à EQT Corp pour 2,9 milliards de dollars, et Southwestern Energy Co a acquis Indigo Natural Resources pour 2,7 milliards de dollars en septembre et GEP Haynesville pour 1,85 milliard de dollars en décembre. (Reportage de Shariq Khan à Bengaluru et David French à New York ; édition de Kenneth Maxwell)