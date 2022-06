Exclusif : CVC explore la vente de 2 milliards de dollars de la société de logiciels VelocityEHS - sources

CVC travaille avec la banque d'investissement américaine William Blair sur un processus de vente de VelocityEHS, qui fournit des applications basées sur le cloud pour aider les entreprises à se conformer aux réglementations en matière d'environnement, de santé et de sécurité (EHS), ont déclaré les sources.

La société de rachat a demandé des offres indicatives dans la semaine à venir pour la société basée à Chicago et est disposée à recevoir des offres soit pour le contrôle de VelocityEHS, soit pour une participation minoritaire significative, ont ajouté les sources.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. CVC et William Blair ont refusé de faire des commentaires.

La taille du marché mondial de l'ESS devrait augmenter de 2,8 milliards de dollars de 2021 à 2026, selon un rapport du cabinet d'études de marché Technavio.

La société luxembourgeoise CVC a acheté VelocityEHS en 2017 par le biais de son fonds d'actions de croissance. L'entreprise a été détachée d'Actua Corporation et vendue à CVC en même temps que la société de logiciels de distribution d'assurance Bolt Solutions pour un total de 328 millions de dollars.

Depuis lors, CVC a développé VelocityEHS grâce à une série d'acquisitions ponctuelles, notamment l'achat du fournisseur de logiciels de travail OneLook Systems.

VelocityEHS sert plus de 19 000 entreprises clientes dans les secteurs de la fabrication, de la pharmacie et de l'énergie, dont AbbVie et Chesapeake Energy.