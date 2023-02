Les producteurs de gaz américains ont lésiné sur les couvertures de prix et doivent maintenant rendre des comptes

Les producteurs qui commencent l'année avec moins de couvertures que par le passé devront vendre plus de gaz au taux du marché d'environ 2,45 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), ce qui est inférieur aux prix d'équilibre pour la production de gaz dans certaines régions, et cela pourrait obliger certaines sociétés à réduire le forage et à reporter l'achèvement des puits.

Les couvertures, ou les contrats qui bloquent les prix pour la production future, aident les producteurs à protéger les flux de trésorerie contre les fluctuations de prix, ce qui les aide à forer et à compléter les puits - ce qui est crucial à un moment où l'Europe se tourne vers les États-Unis pour obtenir du gaz.

Les prix américains du combustible de chauffage se sont négociés jusqu'à 2,34 $ par mmBtu ce mois-ci, soit 76 % de moins que le pic d'août de l'année dernière et le niveau le plus bas depuis avril 2021, en raison de la douceur de l'hiver en Amérique du Nord et de la faiblesse des exportations.

Les faibles niveaux de couverture draineraient les flux de trésorerie car les prix de vente du marché sont bas, a déclaré Matt Hagerty, stratège principal en énergie chez FactSet's BTU Analytics.

Environ 36 % de la production de gaz pour 2023 était couverte à la fin du mois de septembre, selon la société de conseil Energy Aspects, qui a suivi 40 producteurs de gaz cotés en bourse. Ce pourcentage était en baisse par rapport aux 52 % enregistrés un an plus tôt.

Les producteurs n'ont conclu que deux à trois accords de swap par mois entre avril et octobre de l'année dernière, a déclaré David Seduski, analyste du gaz naturel chez Energy Aspects, faisant référence à un type de couverture. Il a qualifié ce montant d'"incroyablement minime" et a déclaré qu'il se comparait à 30 à 50 transactions de ce type par mois en 2021.

Une remontée des prix en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé beaucoup de producteurs déjà couverts à des prix plus bas à assumer des pertes de couverture. Cela a pu les encourager à moins se couvrir.

"L'année dernière a été assez secouante pour les gens, qui n'étaient pas prêts pour la hausse des prix. Beaucoup de gens ont probablement vendu ces couvertures et voulaient être exposés à la hausse et pourraient se voir dans la situation difficile dans laquelle ils se trouvent maintenant", a déclaré Trisha Curtis, directeur général de la société de conseil en énergie PetroNerds.

EQT Corp, le premier producteur américain de gaz naturel, a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait une perte de 4,6 milliards de dollars sur les produits dérivés pour 2022, et des règlements nets en espèces de 5,9 milliards de dollars. Le producteur n°2 Southwestern Energy Co a affiché une perte de 6,71 milliards de dollars sur les produits dérivés pour les neuf premiers mois de 2022.

DES STRATÉGIES RISQUÉES

Certaines entreprises ont laissé leurs couvertures expirer, augmentant ainsi l'exposition aux prix actuels. Antero Resources Corp a déclaré en octobre que la grande majorité de ses couvertures expireraient le 1er janvier.

Un autre type de couverture, connu sous le nom de collier à trois voies, pourrait se retourner contre elle en raison de l'ampleur de la chute des prix, selon les analystes. Dans le cadre de ces transactions, un producteur achète un contrat de vente de gaz naturel à un certain prix, appelé put, tout en vendant également un put à un prix inférieur dans l'espoir d'empocher la prime de son acheteur.

En fait, il s'agit d'un pari calculé que le gaz tombera à un certain niveau et pas plus loin. Mais lorsqu'il tombe en dessous du prix inférieur prédit, il enlève certains des avantages de la couverture.

Chesapeake Energy Corp, par exemple, a acheté des options de vente pour 900 millions de pieds cubes à 3,40 $ par million de pieds cubes (mmcf), tout en vendant également des options de vente à 2,50 mmcf pour le premier trimestre, selon une présentation de novembre.

Si les prix du gaz s'établissaient en moyenne à 2,36 $ par mmcf, la société débourserait 14 cents par mmcf, réduisant ainsi les gains de la couverture.

Antero et Chesapeake n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

La société Ovintiv Inc, basée à Denver, anciennement Encana, a également déclaré avoir vendu des options de vente pour 400 mmcfpd à 2,75 $ par mmcf pour le premier trimestre de 2023, selon un communiqué de presse de novembre. Cela éroderait les gains des couvertures d'environ 39 cents par mmcf.

D'un autre côté, les entreprises qui ont bloqué des prix plus élevés en moyenne pendant la flambée des prix à la fin de l'année dernière pourraient voir des gains, a déclaré Matthew Bernstein, analyste principal de Rystad Energy.

Bien que la couverture globale ait été plus faible, la moyenne de 3,16 $ par mmBtu était plus élevée que l'année précédente, a-t-il ajouté. EQT, par exemple, a couvert environ 58 % de sa production totale à une moyenne d'environ 3,40 $ par mmBtu, plus élevée que les prix actuels du marché.

Ovintiv et EQT n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.