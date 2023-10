Chesapeake Utilities Corporation est une entreprise de livraison d'énergie. La société s'occupe de la distribution de gaz naturel, d'électricité et de propane, du transport de gaz naturel, de la production d'électricité et de vapeur, et de la fourniture de services connexes. La société opère à travers deux segments : Énergie réglementée et Énergie non réglementée. L'énergie réglementée comprend les services de distribution et de transport d'énergie (distribution de gaz naturel, transport de gaz naturel et opérations de distribution d'électricité). L'énergie non réglementée comprend le transport d'énergie, la production d'énergie, les opérations de distribution de propane, les opérations de distribution de gaz naturel comprimé mobile et les solutions de pipeline, ainsi que les activités de développement de projets liées à ses initiatives d'énergie durable. Ce secteur comprend également d'autres services énergétiques non réglementés, tels que la vente de marchandises liées à l'énergie et les services de chauffage, de ventilation et de climatisation, de plomberie et d'électricité.

Secteur Services aux collectivités de gaz