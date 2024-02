Chesapeake Utilities Corporation est une société de distribution d'énergie. Elle distribue du gaz naturel, de l'électricité et du propane, transporte du gaz naturel, produit de l'électricité et de la vapeur et fournit des services connexes. Le secteur de l'énergie réglementée de la société comprend les services de distribution et de transport d'énergie (distribution de gaz naturel, transport de gaz naturel et distribution d'électricité). Elle dessert également environ 120 000 clients résidentiels et commerciaux en gaz naturel dans huit comtés de Floride. Le secteur de l'énergie non réglementée de la société comprend le transport d'énergie, la production d'énergie, les activités de distribution de propane, la distribution mobile de gaz naturel comprimé et les activités de solutions de pipeline, ainsi que les activités de développement de projets liées à ses initiatives en matière d'énergie durable. Il comprend également la vente de marchandises liées à l'énergie et les services de chauffage, de ventilation et de climatisation, de plomberie et d'électricité.

Secteur Services aux collectivités de gaz