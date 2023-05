On The Beach chute, mais ne réduit que légèrement ses pertes

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Chesnara PLC, en hausse de 1,3% à 282,5 pence, fourchette de 12 mois 259p-334,4p. Le consolidateur d'assurance-vie et de pensions acquiert les activités onshore de protection individuelle de Canada Life Ltd. Les polices d'assurance-vie et de maladies graves d'environ 47 000 clients seront transférées à sa filiale britannique, Countrywide Assured PLC. Dans le cadre de l'accord de réassurance, Countrywide Assured PLC paiera 9 millions de livres sterling, qui seront financés par des ressources internes. La transaction entraînera une augmentation de la valeur économique du groupe d'environ 7 millions de livres sterling et une génération de liquidités supplémentaires d'environ 16 millions de livres sterling au cours des cinq prochaines années. L'impact sur le ratio Solvabilité 11 devrait être "globalement neutre".

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

On The Beach PLC, baisse de 14% à 109,95p, fourchette de 12 mois 88,8p-251,95p. Les résultats intermédiaires du détaillant de vacances à la plage ne répondent pas aux attentes du marché, malgré une amélioration par rapport à l'année précédente. La valeur totale des transactions comptabilisées par le groupe augmente de 28% pour atteindre 495,0 millions de livres sterling. Au cours du semestre clôturé le 31 mars, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 38 % en glissement annuel, passant de 52,9 millions de livres sterling à 73,2 millions de livres sterling. Moins impressionnante, la perte avant impôts se réduit à 6 millions de livres sterling, contre 7 millions de livres sterling. Le chiffre des bénéfices "déçoit" selon Davy Research, qui estime que l'entreprise s'est concentrée sur la croissance plutôt que sur la rentabilité. Cependant, OTB se dit confiant que son investissement initial dans la marque et la position assurera une croissance du chiffre d'affaires et du résultat au second semestre.

Forterra PLC, baisse de 4,3% à 185,47 pence, fourchette de 12 mois 176,2 pence-301 pence. Le fabricant de produits de construction dit s'attendre à une baisse sous-jacente de la demande du marché de 20% par rapport à 2022. Il indique que les clients continuent de réduire leurs stocks, la demande chutant actuellement de plus de 20%. Cependant, il s'attend à ce que la demande s'améliore au fur et à mesure que l'année avance. Le chiffre d'affaires pour la période de quatre mois se terminant le 30 avril a chuté de 24 %, passant de 143 millions de livres sterling l'année précédente à 109 millions de livres sterling, le bénéfice avant impôt étant "conforme aux attentes de la direction". Le PDG Neil Ash affirme sa confiance dans la capacité de l'entreprise à relever les défis à court terme et à tirer parti des fondamentaux du marché à moyen et long terme. "Cette confiance est étayée par une pénurie de logements de longue date, le soutien politique fort de tous les partis en faveur de la construction de logements et un déficit à long terme de la capacité de production nationale de briques", déclare-t-il.

Par Elizabeth Winter, reporter principal des marchés d'Alliance News

