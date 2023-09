Chesswood Group Limited est une société de portefeuille basée au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exerce des activités de financement spécialisé, notamment le financement d'équipements en Amérique du Nord, le financement de véhicules et le financement du secteur juridique au Canada, ainsi que la création et la gestion d'alternatives de crédit privé pour les investisseurs nord-américains. Ses filiales comprennent Pawnee Leasing Corporation (Pawnee), Tandem Finance Inc. (Tandem), Vault Credit Corporation (Vault Credit), Rifco National Auto Finance Corporation et d'autres. Pawnee, qui finance des micro-équipements et des petits équipements commerciaux pour les petites et moyennes entreprises aux États-Unis par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers tiers. Tandem, qui assure le montage de micro et petits équipements commerciaux pour les petites et moyennes entreprises par l'intermédiaire d'un réseau de vendeurs d'équipements aux États-Unis. Vault Credit, qui propose des prêts et des financements d'équipements commerciaux aux petites et moyennes entreprises à travers le Canada.

Secteur Services financiers aux entreprises