Chesswood Group Limited est une société canadienne qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales. La société exerce diverses activités par l'intermédiaire de ses cinq filiales, Pawnee Leasing Corporation (Pawnee), Tandem Finance Inc. (Tandem), Blue Chip Leasing Corporation (Blue Chip), Vault Credit Corporation (Vault Credit) et Vault Home Credit Corporation (Vault Home). Pawnee est engagée dans le financement de micro et de petits équipements pour les petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Tandem s'occupe du financement de petits équipements par l'intermédiaire de vendeurs et de distributeurs d'équipements aux États-Unis. Blue Chip s'occupe du financement d'équipement commercial pour les petites et moyennes entreprises au Canada. Vault Credit s'occupe de financement d'équipement commercial et de prêts aux petites et moyennes entreprises au Canada. Vault Home s'occupe de l'amélioration de l'habitat et d'autres solutions de financement des consommateurs au Canada.

Secteur Services financiers aux entreprises