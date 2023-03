Les actions de Chesterfield Resources augmentent suite à la vente d'Adeline

Chesterfield Resources PLC - explorateur de cuivre et d'or à Chypre et au Labrador, Canada - Vend une option pour la propriété et les droits complets de son projet Adeline au Labrador à Sterling Metals en échange d'espèces et d'actions.

Sterling paiera 0,8 million CAD en trois versements d'ici le 30 novembre 2024 et émettra à Chesterfield 9 millions d'actions en deux lots égaux de 4,5 millions. Le dernier paiement de 400 000 CAD et la deuxième tranche de 4,5 millions d'actions sont payables si Sterling décide d'exercer son option d'acquisition des licences Adeline à tout moment avant le 30 novembre 2024.

Sterling Metals est une société d'exploration cotée en bourse et détient le projet Sail Pond, un ensemble de licences de 135 kilo mètres carrés à Terre-Neuve, dans l'est du Canada.

Cours actuel de l'action : 1,70 pence, en hausse de 13 %.

Évolution sur 12 mois : baisse de 60 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

