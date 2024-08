Cheviot Company Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication et à la vente de produits en jute. Elle fabrique du fil de jute, des tissus, des sacs et des produits personnalisés, tels que des géotextiles, des sacs de qualité alimentaire et des textiles techniques pour les marchés nationaux et internationaux tels que les États-Unis d'Amérique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Australie et le Japon. Elle produit et personnalise également des sacs et des tissus de qualité alimentaire, qui sont utilisés pour emballer une gamme de produits alimentaires, tels que le cacao, le café et les pommes de terre. La société exporte des géotextiles légers vers l'Amérique du Nord et l'Europe et fournit des couvertures anti-érosion. Elle fabrique des géotextiles lourds selon les exigences du client. Elle produit des sacs exempts d'hydrocarbures. Ses tissus spécialisés comprennent des produits ignifuges et imputrescibles, des produits hydrofuges et des tissus naturellement rigides. Elle produit 50 millions de sacs de jute (par an) qui sont utilisés pour l'emballage des céréales alimentaires pour le gouvernement indien.