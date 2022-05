Chevron : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Chevron avec un objectif de cours relevé de 180 à 190 dollars, après la publication vendredi dernier des résultats du groupe pétro-gazier au titre des trois premiers mois de l'année.



Parmi les points saillants de la publication, le broker souligne que Chevron accélère ses rachats d'actions pour viser désormais un rythme annuel d'environ 10 milliards de dollars, avec un rythme de rachats doublé au deuxième trimestre par rapport au premier.



Credit Suisse révise en outre son estimation de BPA opérationnel pour l'ensemble de 2022 à 14,04 dollars, au lieu de 12,03 dollars, pour prendre en compte des prix de matières premières plus élevés et des résultats dans le raffinage plus importants.



