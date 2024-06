La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) fait l'objet d'une attaque juridique qui affaiblit son pouvoir de surveillance de Wall Street et qui devrait s'intensifier avec deux arrêts imminents de la Cour suprême.

La semaine dernière, une cour d'appel américaine a annulé une règle importante de la SEC imposant une surveillance plus stricte des fonds privés, ce qui a porté un nouveau coup à l'ambitieux programme du président démocrate Gary Gensler visant à renforcer la transparence et à éradiquer les conflits d'intérêts à Wall Street.

La Cour a pris la décision inhabituelle de refuser à la SEC une partie de son autorité en matière de contrôle des conseillers en investissement. Cela pourrait rendre ses autres projets de règles sur la cybersécurité, l'externalisation et l'analyse prédictive des données vulnérables aux litiges, selon les avocats.

La décision de la 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, est un autre exemple de la manière dont les groupes d'entreprises utilisent les tribunaux à tendance conservatrice pour annuler les règles de la SEC, limiter sa capacité à rédiger des règles similaires et à engager des actions coercitives.

Si la "guerre contre l'État administratif" menée par les conservateurs vise à affaiblir l'ensemble des agences fédérales, le programme ambitieux de M. Gensler a fait de la SEC, qui supervise environ 40 000 entités, une cible privilégiée.

"Cela se produit dans l'ensemble du gouvernement, et c'est particulièrement aigu à la SEC", a déclaré Satyam Khanna, un ancien avocat de la SEC qui a conseillé deux anciens commissaires démocrates pas plus tard qu'en 2021. "La SEC supervise un grand nombre d'entités, de fonds, d'entreprises publiques, de courtiers, etc. et les enjeux financiers peuvent être élevés.

L'agence fait l'objet de plusieurs autres actions en justice de la part de sociétés financières et de leurs associations professionnelles, qui affirment qu'elle outrepasse son autorité en imposant des règles mal conçues et coûteuses.

Un examen par Reuters des dépôts Westlaw a montré une forte augmentation du nombre d'appels ouverts contre la SEC dans la Cour d'appel du 5e circuit de 2019 à l'année dernière, bien qu'elle soit également confrontée à des litiges dans d'autres tribunaux à tendance conservatrice.

Parmi les affaires : les fonds spéculatifs poursuivent devant le 5e circuit pour annuler les divulgations de vente à découvert de la SEC et devant un tribunal de district du Texas pour tuer les nouvelles règles de négociation des Treasuries, tandis qu'en mars, des groupes d'entreprises, y compris la Chambre de commerce des États-Unis, ainsi que des États dirigés par des républicains, ont intenté des poursuites pour bloquer les règles de la SEC en matière de changement climatique.

La Chambre de commerce est l'un des groupes les plus agressifs en matière de litiges réglementaires. En décembre, elle a obtenu gain de cause lors d'une procédure du 5e circuit contre les règles de la SEC relatives aux rachats d'actions, et elle suit de près d'autres projets de règles en vue d'une éventuelle contestation.

"L'actuelle SEC s'est engagée dans un nombre remarquable de dépassements réglementaires", a déclaré Daryl Joseffer, avocat en chef du Litigation Center de la Chambre de commerce.

Les partisans de la réforme affirment que l'industrie veut simplement protéger ses profits et que l'affaiblissement de la SEC nuira aux Américains ordinaires.

S'adressant à Reuters mercredi dernier, Gary Gensler, président de la SEC, n'a pas parlé de la décision relative aux fonds privés, mais a fait remarquer que seule une poignée des dizaines de règles adoptées sous sa direction ont fait l'objet d'une procédure judiciaire. Les experts juridiques notent que l'agence a remporté quelques victoires notables, notamment devant le cinquième circuit, en ce qui concerne les règles de diversité et le vote par procuration.

Mais M. Gensler a également déclaré que l'agence s'adapterait aux décisions défavorables.

"Nous faisons tout en fonction de la loi et de la manière dont les tribunaux l'interprètent. Si les tribunaux interprètent la loi différemment de ce que nous pensions, nous nous adaptons, nous pivotons", a-t-il déclaré. Il a cité en exemple la décision de la SEC d'approuver les produits bitcoins en janvier, après qu'une cour d'appel du district de Columbia a estimé que l'agence avait eu tort de les rejeter

M. Trump a nommé 54 juges dans les cours d'appel des États-Unis, où sont déposés de nombreux recours contre les agences fédérales, et a poussé la Cour suprême à une majorité conservatrice de 6 contre 3.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait l'impression que les tribunaux lui étaient défavorables, M. Gensler a répondu : "Je crois beaucoup au système démocratique américain et à notre système constitutionnel. Nous avons trois branches de gouvernement égales. Et c'est une chose très importante".

La plupart des litiges portent sur des violations de la loi de 1946 sur la procédure administrative, qui exige des régulateurs qu'ils justifient leurs règles et qu'ils accordent du temps au public pour qu'il puisse donner son avis et en tenir compte.

Jennifer Han, vice-présidente exécutive chargée des affaires réglementaires mondiales à la MFA, qui a mené le procès des fonds privés, a déclaré que le groupe n'abordait pas les litiges à la légère.

"Malheureusement, après s'être engagée de manière constructive avec la SEC tout au long de son processus d'élaboration des règles, la SEC a finalisé des règles qui outrepassaient son autorité et ne respectaient pas la loi sur les procédures administratives (Administrative Procedures Act). Nous sommes reconnaissants au tribunal d'avoir donné raison à la MFA", a déclaré M. Han, ajoutant que le groupe continuera à travailler de manière constructive avec la SEC.

Certaines affaires s'appuient sur une décision de la Cour suprême datant de 2022, qui a soulevé des doutes quant à l'autorité des agences fédérales pour s'attaquer à des questions politiques majeures. Cette décision a été l'une des raisons pour lesquelles la SEC a réduit sa règle sur le changement climatique, a rapporté Reuters précédemment, et a été citée dans certains des procès du mois de mars.

Les sociétés de crypto-monnaies ont souvent cité cette doctrine des "questions majeures" lorsqu'elles ont contesté l'autorité de la SEC pour les réglementer.

La SEC a apporté des changements significatifs à d'autres règles importantes à la suite des pressions exercées par l'industrie, notamment en ce qui concerne les fonds du marché monétaire et les informations fournies par les investisseurs activistes.

"Les réactions vigoureuses de l'industrie dans les dossiers de commentaires soulèvent souvent le spectre d'un litige", a déclaré M. Khanna.

M. Gensler a déclaré que l'agence prenait les commentaires de l'industrie "très au sérieux".

SCOTUS LOOMS

Ce mois-ci, la Cour suprême devrait également se prononcer sur deux autres affaires ayant des implications majeures pour la SEC.

L'une d'entre elles concerne son pouvoir de recourir à des juges internes spécialisés dans le droit des valeurs mobilières pour statuer sur les mesures d'exécution, ce qui est souvent plus rapide que de passer par les tribunaux. L'année dernière, les juges conservateurs ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité pour les défendeurs de bénéficier d'un procès devant un jury.

L'affaire fait suite à un arrêt de la Cour suprême de 2018 selon lequel le processus de sélection des juges internes de la SEC était contraire à la Constitution. Depuis lors, la SEC a considérablement réduit son utilisation du tribunal, selon les données de la SEC.

L'autre affaire du SCOTUS remet en question une doctrine juridique connue sous le nom de "déférence Chevron", qui appelle les juges à s'en remettre aux interprétations des agences fédérales des lois américaines jugées ambiguës.

L'arrêt Chevron est l'un des fondements de l'élaboration des règles par les agences. Selon une étude publiée en 2017 dans la Michigan Law Review, entre 2003 et 2013, l'arrêt Chevron a été appliqué dans 66,7 % des cas lors de litiges concernant les règles de la SEC devant les cours de circuit et, dans ces cas, l'agence a gagné dans un peu plus de 81 % des cas.

"Il est très probable que la Cour annule l'arrêt Chevron ou qu'elle le réduise fortement", a déclaré M. Joseffer. Par conséquent, "les agences parviendraient moins souvent à défendre leur interprétation des lois, et l'on peut donc espérer qu'elles seraient plus prudentes dans l'élaboration de leurs règles", a-t-il ajouté. (Rapport de Michelle Price ; rapport complémentaire de Carolina Mandl ; édition de Nick Zieminski)