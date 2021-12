Aux États-Unis, Omicron continue de perturber le transport aérien

(Reuters) - Les compagnies aériennes du monde entier ont encore retardé ou annulé plusieurs milliers de vols vendredi, l'impact du variant Omicron du coronavirus continuant de perturber leur activité en cette veille du Nouvel An.

Plus de 2.600 vols au total avaient été annulés en début de journée, dont plus de 1.200 sur le marché intérieur des Etats-Unis ou au départ d'un aéroport américain, selon le décompte du site de suivi des vols FlightAware.com, qui avait aussi recensé plus de 4.600 vols retardés.

Alors que la période des fêtes de fin d'année constitue un pic d'activité pour le secteur, la propagation très rapide du variant Omicron a provoqué une forte augmentation du nombre d'infections par le COVID-19 qui a obligé de nombreux pilotes et personnels navigants à se placer en isolement.

De nombreux salariés du secteur sont en outre réticents à travailler en heures supplémentaires en dépit des incitations financières, expliquent certains syndicats qui mettent en avant la crainte de contracter le COVID-19 et celle de devoir affronter le refus de certains passagers de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Les Etats-Unis ont subi jeudi pour la deuxième journée consécutive un nombre record de nouveaux cas de COVID-19 sur la base de la moyenne sur sept jours, à plus de 290.000 selon un décompte de Reuters.

L'Etat de New York a enregistré à lui seul plus de 74.000 cas supplémentaires jeudi sur un total de plus de 336.000 tests, ce qui correspond à un taux de positivité de 22%, a annoncé sa gouverneure, Kathy Hochul.

La municipalité de New York avait annoncé dès la semaine dernière qu'elle limiterait fortement le nombre de personnes autorisées à se réunir à Times Square pour les célébrations du Nouvel An mais elle est critiquée pour ne pas les avoir purement et simplement annulées.

De nombreuses grandes entreprises américaines ont par ailleurs décidé d'augmenter le recours au télétravail à partir de la semaine prochaine ou de reporter le retour au bureau initialement prévu début janvier.

La compagnie pétrolière Chevron, qui prévoyait pour le 3 janvier le retour dans ses locaux de tous ses salariés, les a ainsi informés cette semaine qu'elle repoussait cette mesure sine die.

(Reportage Kanishka Singh à Bangalore et Liz Hampton à Denver, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)

par Kanishka Singh