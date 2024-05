Chevron Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution (73,1%) : détention, à fin 2022, de 8 raffineries (2,6 millions de barils de produits vendus par jour) et d'un réseau de près de 13 800 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques ; - exploration et production de pétrole et de gaz naturel (26,8%) : 1,2 million de barils de pétrole brut, 0,3 million de barils de gaz naturel liquéfié, et 199,6 millions de m3 de gaz naturel produits par jour en 2022 ; - autres (0,1%) : notamment production d'électricité. 54,5% du CA est réalisé à l'international.