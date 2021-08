© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CHEVRON CORPORATION 0.61% 99.15 16.80% EXXON MOBIL CORPORATION 0.90% 56.19 35.30%

Selon plusieurs analystes cités par MarketWatch et des informations Reuters, l'Opep et ses partenaires réunis au sein du cartel informel "Opep +" devraient confirmer mercredi le statu quo décidé le mois dernier. Ils devraient donc entériner leur décision d'augmenter de 400 000 barils par jour leur production. Les analystes estiment qu'ils pourraient être tentés par une augmentation plus significative, mais redoutent l'impact du variant delta sur les économies asiatiques, notamment.