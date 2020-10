Chevron : bénéfice net ajusté modeste au 3e trimestre

30/10/2020 | 14:02

Chevron fait part d'un bénéfice net ajusté en chute de 93% en comparaison annuelle à 201 millions de dollars au titre du troisième trimestre, soit un BPA de 11 cents, mais les analystes craignaient dans l'ensemble une perte.



'Les résultats ont chuté principalement du fait de prix des matières premières et de marges plus bas, résultant de l'impact de la Covid-19', explique le PDG Michael Wirth, soulignant que 'l'économie mondiale continue d'opérer sous les niveaux d'avant la pandémie'.



Il met toutefois en avant la finalisation de l'acquisition, au cours du mois qui s'achève, de Noble Energy, qui 'renforce son portefeuille avec des actifs de haute qualité' et 'devrait accroitre la valeur à long terme du groupe'.



