Les compagnies énergétiques Chevron et Repsol ont décidé d'abandonner les zones d'exploration pétrolière et gazière offshore au Mexique, a déclaré jeudi l'autorité de régulation du secteur, rejoignant ainsi plus d'une douzaine d'autres compagnies après des résultats décevants.

Les deux entreprises avaient remporté les blocs dans le golfe du Mexique lors d'un appel d'offres organisé par le gouvernement de l'ancien président Enrique Pena Nieto, qui avait cherché à ouvrir le secteur de l'énergie aux investissements privés et à la connaissance dans le cadre d'une réforme historique.

Des responsables de la commission mexicaine des hydrocarbures ont déclaré que Chevron avait demandé et obtenu l'autorisation de restituer un bloc en eaux profondes au large de la côte de l'État de Tabasco parce que la société américaine considérait qu'il n'y avait "pas de perspectives favorables pour ce bloc".

Repsol a reçu l'approbation finale pour restituer un bloc en eaux peu profondes dans le même bassin.

Les raisons de cette décision n'ont pas été immédiatement précisées, mais les fonctionnaires ont souligné que la société espagnole n'avait jamais mené d'activités physiques significatives.

Chevron et Repsol avaient obtenu les blocs dans le cadre de consortiums et avaient déjà restitué d'autres blocs ; les entreprises paient une redevance à l'État mexicain pour la période pendant laquelle elles mènent des activités d'exploration et de production.

Chevron a confirmé la décision dans un communiqué, mais a déclaré qu'elle maintiendrait un bureau au Mexique et continuerait à suivre l'évolution du secteur dans le pays. Repsol a déclaré qu'elle conserverait pour l'instant un bloc en eau profonde, son dernier.

Plus d'une douzaine d'autres entreprises - dont BP, Shell et TotalEnergies - ont entamé ou achevé le processus de restitution partielle ou totale de blocs à l'État mexicain, selon des documents obtenus à la suite d'une demande de documents de Reuters. Certains ont restitué plus d'un bloc.

Pour tenter de réduire le monopole de longue date de la compagnie nationale mexicaine d'énergie Pemex, le pays a mis aux enchères plus de 100 contrats auprès d'entreprises étrangères et locales.

Malgré l'optimisme initial, seule une poignée d'entreprises a fait des découvertes significatives dans les blocs jusqu'à présent.

Il s'agit notamment de l'italien Eni, du mexicain Hokchi Energy et de l'américain Talos Energy. (Reportage de Stefanie Eschenbacher et Adriana Barrera ; reportages complémentaires de Sabrina Valle et Mariana Parraga ; édition de Timothy Gardner)