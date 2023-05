Chevron lance la vente de ses actifs pétroliers au Congo - sources

Les actifs congolais pourraient rapporter jusqu'à 1,5 milliard de dollars, selon deux sources proches du processus.

Chevron a reçu des offres pour ces actifs cette semaine, a déclaré l'une des sources.

"Chevron ne commente pas les rumeurs ou les spéculations concernant son activité commerciale, y compris les acquisitions ou les cessions potentielles, qui sont en permanence à l'étude", a déclaré la société dans un communiqué.

La production de Chevron au Congo a chuté d'environ 40 % par rapport à 2019 pour atteindre 31 000 barils équivalent pétrole par jour (boed) l'année dernière.

Elle détient une participation non exploitée de 31,5 % dans les blocs de permis offshore de Haute Mer et une participation d'exploitation de 31,3 % dans la zone d'unification de Lianzi, située dans une zone partagée à parts égales entre l'Angola et le Congo.

La société a vendu ses anciens actifs pétroliers en Afrique pour se concentrer sur des projets moins coûteux et générant moins d'émissions au cours du processus de production, y compris sa production à terre aux États-Unis.

Chevron a vendu des champs pétroliers au Nigeria en 2021 et explore de nouvelles ressources pétrolières et gazières en Namibie.