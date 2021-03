Chevron : accord pour acquérir Noble Midstream Partners

Chevron et Noble Midstream Partners annoncent un accord définitif par lequel Chevron va acquérir l'ensemble des unités représentant les intérêts des partenaires dans Noble Midstream qu'il ne détient pas encore, dans une transaction exclusivement en titres.



Chaque détenteur de Noble Midstream Partners recevra 0,1393 action Chevron en échange d'une unité de Noble Midstream. Cette opération devant simplifier la gouvernance et la structure d'entreprise devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021.



