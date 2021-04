Chevron : baisse de 32% du bénéfice net ajusté trimestriel

Chevron fait part d'une bénéfice net ajusté en baisse d'environ 32% à 1,7 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de 2021, soit 90 cents par action, un BPA globalement conforme aux anticipations du marché.



'Les résultats ont reculé en partie en raison des effets volume et marge en cours dans l'aval résultant de la pandémie et des impacts de la tempête hivernale Uri', explique le PDG Mike Wirth, qui pointe par contre des cours du pétrole plus élevés avec la reprise économique.



'Nous avons maintenu notre discipline de capitaux avec des investissements en baisse de 43% en comparaison annuelle, et avons réalisé des économies de coûts grâce aux restructurations de l'année dernière et à l'intégration de Noble Energy', poursuit-il.



