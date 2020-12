Chevron : programme d'investissements d'ici à 2025

Chevron annonce un programme de dépenses organiques en capital et en exploration de 14 milliards de dollars pour 2021, et abaisse sa prévision à plus long terme à entre 14 et 16 milliards par an (au lieu de 19 à 22 milliards) sur la période 2022-2025.



Cette perspective 'continuera d'accorder la priorité aux investissements devant faire croitre la valeur à long terme, délivrer des retours plus élevés et réduire les émissions de carbone', dont plus de 300 millions de dollars en 2021 pour la transition énergétique.



Sur la période 2022-2025, la compagnie pétro-gazière prévoit d'augmenter ses investissements sur de nombreux actifs avantagés, y compris sur ses positions dans le Bassin Permien et dans le Golfe du Mexique.



