Chevron réaffirme ses objectifs de rendement élevés

La compagnie pétrolière Chevron a annoncé qu'elle allait maintenir ses prévisions de dépenses d'investissement organiques annuelles de 13 à 15 milliards de dollars jusqu'en 2027. Elle confirme sa prévision de croissance annuelle de la production de pétrole et de gaz de plus de 3 % d'ici 2027. Le groupe va prolonger aussi son objectif de rendement des capitaux employés de 12 % jusqu'en 2027 à 60 dollars de Brent.



La société prévoit une croissance annuelle du flux de trésorerie disponible supérieure à 10 % à 60 dollars de Brent et relève sa fourchette de prévisions de rachat d'actions à 10 à 20 milliards de dollars par an.



En outre, la société augmentera son taux de rachat d'actions annuel ciblé à 17,5 milliards de dollars à partir du deuxième trimestre.