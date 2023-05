Chevron veut augmenter la production de pétrole au Venezuela pour accélérer le recouvrement de la dette -sources

Les opérations pétrolières renouvelées de Chevron Corp. au Venezuela entreront dans une nouvelle phase le mois prochain, qui augmentera la production dans le but d'accélérer un plan visant à recouvrer la totalité de la dette de 3 milliards de dollars due par le membre de l'OPEP d'ici la fin de 2025, ont déclaré quatre personnes proches de l'affaire.

En novembre, Washington a accordé à la compagnie pétrolière américaine une licence de six mois, automatiquement renouvelée, pour relancer des activités en grande partie dormantes au Venezuela et reprendre les exportations de brut vers les États-Unis dans le cadre d'une exemption aux sanctions imposées à ce pays d'Amérique du Sud.

Pour appuyer sa demande de licence, Chevron a signé l'année dernière un échange de pétrole contre de la dette avec la société publique vénézuélienne PDVSA.

Dans le cadre de cet accord, Chevron entend récupérer quelque 750 millions de dollars de dettes et de dividendes impayés d'ici la fin de l'année, et la totalité des 3 milliards de dollars impayés d'ici la fin de 2025, a déclaré l'une des personnes interrogées. Jusqu'à présent, Chevron a récupéré quelque 220 millions de dollars, a indiqué la source.

Le plan montre que Chevron et PDVSA obtiennent ce qu'ils voulaient de l'accord : Le pétrole vénézuélien est acheminé vers les États-Unis et le pays de l'OPEP reçoit des royalties, des avantages pour les travailleurs et une chance de réaliser des bénéfices à l'avenir.

Cette année, Chevron a réactivé la production de brut dans ses quatre coentreprises avec PDVSA, exporté en moyenne 102 500 barils par jour (bpj), joué un rôle dans l'approvisionnement et nommé de nouveaux directeurs aux conseils d'administration des coentreprises.

Les premières exportations ont rapidement épuisé les stocks de pétrole des entreprises, qui s'étaient accumulés pendant des années. Chevron prévoit de continuer à augmenter la production de brut lourd, principalement dans les champs pétrolifères de l'est et de l'ouest du Venezuela appartenant à ses projets Petropiar et Petroboscan, selon les sources.

DES OPÉRATIONS PLUS EFFICACES

Dans la deuxième phase, Chevron prévoit d'augmenter la production de brut jusqu'à 160 000 bpj cette année et environ 200 000 bpj en 2024, a déclaré l'une des personnes.

Pour optimiser les exportations, la major pétrolière a proposé d'aider le Venezuela à préparer une étude sur le dragage du canal de navigation du lac Maracaibo, ce qui lui permettrait de charger des pétroliers plus grands, ont déclaré trois des personnes.

Chevron a également demandé à PDVSA de lui attribuer des réservoirs de stockage spécifiques pour ses coentreprises afin d'améliorer le traitement des diluants et du brut importés de la ceinture de l'Orénoque, la plus grande région productrice du Venezuela.

Pour motiver les travailleurs de leurs coentreprises, Chevron et PDVSA ont accepté de verser des primes pour la nourriture et les soins personnels au personnel, et d'améliorer leur couverture d'assurance maladie, ont-ils ajouté.

Le ministère vénézuélien du pétrole et PDVSA n'ont pas répondu à une demande de commentaire. Chevron a déclaré qu'elle continuait à mener ses activités "dans le respect de toutes les lois et de tous les règlements, ainsi que du cadre de sanctions fourni par l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis".

Des plans de travail et d'investissement plus solides devront attendre, selon les sources.

Dans la coentreprise Petropiar, des réparations urgentes sont nécessaires pour son usine de valorisation du brut, qui convertit le brut lourd de l'Orénoque en qualités exportables. Mais un entretien majeur de l'installation et un nouveau plan de forage, longtemps retardé, ne sont pas prévus à court terme, ont déclaré les personnes concernées.

"Ils continueront à effectuer des travaux de reconditionnement de puits uniquement", a déclaré une personne.

Le mois dernier, le PDG de Chevron, Michael Wirth, a déclaré que la production de la société au Venezuela devrait atteindre 150 000 bpj cette année sans nouveaux investissements significatifs et dans le cadre des conditions de licence existantes.

BILLET D'OR

La licence de Chevron a mis fin à une interdiction américaine de quatre ans sur les exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, qui visait à évincer le président Nicolas Maduro.

Bien que la licence interdise tout paiement en espèces à l'administration de Maduro, elle a aidé le Venezuela à stabiliser sa monnaie en injectant des dollars américains dans son économie et a profité aux raffineurs américains de la côte du golfe du Mexique qui reçoivent le pétrole.

Selon les termes de l'échange pétrole contre dette, le produit des ventes depuis janvier est versé sur les comptes bancaires étrangers des entreprises, a appris Reuters.

De là, une partie est affectée au remboursement de la dette, une deuxième aux impôts et aux redevances par le biais des opérations de change effectuées par les banques au Venezuela, et une troisième couvre les dépenses opérationnelles, ont déclaré les sources.

Étant donné que la licence est automatiquement renouvelée chaque mois pour six mois supplémentaires, Chevron a dû faire face à moins de changements politiques par rapport au système qu'elle avait jusqu'en 2020, qui nécessitait un renouvellement complet des conditions à l'expiration de chaque licence.

La licence continuera à être renouvelée à moins que les États-Unis ne décident de l'annuler ou d'en modifier les conditions, ont indiqué des sources à Washington, Houston et Caracas.