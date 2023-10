La société Chevron Corp. a annoncé lundi qu'elle allait racheter sa petite rivale Hess Corp. dans le cadre d'une transaction boursière de 53 milliards de dollars, portant ainsi sa rivalité avec Exxon Mobil à un niveau supérieur en renforçant sa présence dans les schistes américains et en Guyane, pays riche en pétrole.

Voici les réactions des analystes et des investisseurs :

BANQUE ROYALE DU CANADA

L'acquisition de Hess ajoute une participation de 30 % dans plus de 11 milliards de barils d'équivalent pétrole de ressources récupérables découvertes en Guyane et 465 000 acres nettes de stocks de haute qualité et de longue durée, soutenus par des actifs intermédiaires intégrés dans le Bakken au portefeuille de Chevrons, ainsi que des actifs dans le Golfe du Mexique et une activité de gaz naturel en Asie du Sud-Est.

Étant donné qu'Exxon Mobil s'est retiré de la course aux fusions-acquisitions à grande échelle à la suite de la récente transaction avec Pioneer, nous aurions pu penser que Chevron pourrait attendre son heure, et nous sommes donc un peu surpris par le moment choisi pour cette transaction.

Cette opération répond aux préoccupations concernant le portefeuille de Chevron, à savoir la concentration excessive dans le Permien et le manque de profondeur de la croissance ailleurs, mais elle a un prix, compte tenu des multiples relatifs entre les deux sociétés.

Au final, Chevron repart avec un portefeuille plus solide et plus diversifié, ce qui devrait être de bon augure pour les actionnaires à long terme, mais à court terme, la nouvelle pourrait peser sur les actions.

MKP ADVISORS

Chevron sera le partenaire junior en Guyane - un actif pour lequel il possède actuellement des actifs complémentaires dans les pays voisins, le Suriname et le Venezuela.

Depuis un certain temps, Hess est considéré comme une cible potentielle pour les super-majors ; c'est principalement la position de John Hess en tant que non-vendeur qui a été perçue comme la raison pour laquelle cela ne s'est pas produit auparavant. À l'aube de ses 70 ans, il semble qu'il soit arrivé au point où il considère qu'une transition de Hess vers une nouvelle structure de propriété est appropriée.

Il se peut que nous ayons à nouveau des réactions négatives sur le concept de super-majors américaines qui reviennent aux combustibles fossiles au lieu de développer les énergies renouvelables, etc., mais il s'agit davantage d'un sujet pour les actionnaires et la direction de Chevrons que d'une menace pour cet accord.

PETER MCNALLY, TROISIÈME PONT

Le véritable atout du portefeuille est la Guyane qui, en moins d'une décennie, est devenue l'une des zones de croissance les plus importantes pour la production de pétrole hors OPEP.

La Guyane est en passe de disposer d'une capacité de production de plus d'un million de barils par jour d'ici 2026. À ce moment-là, la Guyane dépassera probablement le Venezuela voisin en termes de production de pétrole.

Chevron n'en est qu'aux premiers stades d'un redressement potentiel au Venezuela, où des décennies de négligence suivies de sanctions ont entravé la capacité du pays à atteindre son potentiel pétrolier. Les experts de Third Bridge voient un potentiel supplémentaire en Guyane ainsi qu'au Suriname, plus à l'est, et le Brésil est déjà établi comme un contributeur majeur à l'approvisionnement mondial en pétrole.

La récente vague d'acquisitions de Chevron et Exxon Mobil rappelle aux experts de Third Bridge la construction des "super majors" qui a commencé il y a 25 ans, une époque qui a transformé l'industrie pétrolière pour en faire les entreprises massives que nous connaissons aujourd'hui.

À l'époque, les supergrands consolidaient leurs activités pour réduire leurs coûts. Aujourd'hui, les entreprises rachetées, telles que Hess et Pioneer Natural Resources, disposent d'actifs plus concentrés et d'une expertise dans le développement de ressources spécifiques.