Les États-Unis affirment qu'aucun changement n'est apporté à la politique de sanctions contre le Venezuela

Les États-Unis n'ont pas l'intention de modifier leur politique de sanctions à l'égard du Venezuela "sans mesures constructives" de la part du président vénézuélien Nicolás Maduro pour rétablir la démocratie, a déclaré mercredi Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

"Notre politique de sanctions à l'égard du Venezuela reste inchangée. Nous continuerons à mettre en œuvre et à appliquer nos sanctions contre le Venezuela", a déclaré Mme Watson dans un communiqué, après que le Wall street Journal a rapporté que Washington se préparait à alléger certaines sanctions contre le Venezuela pour permettre à Chevron Corp de recommencer à y pomper du pétrole.

Le journal a rapporté qu'en échange de l'allègement des sanctions, le gouvernement de Maduro reprendrait les pourparlers avec l'opposition du pays pour discuter des conditions nécessaires à la tenue d'élections présidentielles libres et équitables en 2024. (Reportages de Humeyra Pamuk, Kanishka Singh et Akanksha Khushi ; Montage de Costas Pitas et Muralikumar Anantharaman)