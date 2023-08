Un groupe professionnel de l'industrie pétrolière et gazière, l'État de Louisiane et Chevron ont intenté jeudi un procès à l'administration Biden concernant sa décision de retirer des terres d'une prochaine vente de concessions pétrolières et gazières dans le golfe du Mexique afin de protéger une baleine menacée d'extinction.

Il s'agit du dernier conflit en date entre l'industrie pétrolière et gazière et l'administration du président Joe Biden au sujet de la location de terres et d'eaux fédérales à des fins d'exploitation énergétique.

Peu après son entrée en fonction en 2021, Joe Biden a suspendu les ventes aux enchères de forages fédéraux dans le cadre de son programme de lutte contre le changement climatique, mais la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), en vigueur depuis un an, exige que le gouvernement maintienne la vente de concessions dans le golfe du Mexique prévue pour le mois prochain.

L'action en justice, déposée devant le tribunal fédéral du district occidental de Louisiane, intervient après que le Bureau de gestion de l'énergie océanique du ministère de l'intérieur a finalisé, mercredi, les plans de la vente de baux. L'avis de vente final comprenait de nouvelles restrictions sur le développement destinées à protéger la baleine de Rice, une espèce menacée d'extinction.

"Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour contester les actions injustifiées du ministère de l'intérieur visant à restreindre davantage l'accès des Américains à l'énergie dans le golfe du Mexique", a déclaré Ryan Meyers, premier vice-président et avocat général de l'American Petroleum Institute, dans un communiqué.

Le ministère de l'intérieur n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les nouvelles stipulations du bail suppriment plus de 2,4 millions d'hectares qui devaient initialement être proposés aux enchères et exigent que les exploitants de navires surveillent attentivement les baleines et respectent les limitations de vitesse dans l'habitat des baleines.

L'API a fait valoir que ces changements étaient injustifiés et illégaux.

Les changements découlent d'un accord conclu au début du mois entre les agences fédérales et les groupes de défense de l'environnement qui ont intenté un procès en 2020, alléguant que le gouvernement n'avait pas fourni de garanties suffisantes pour les baleines. Cette action en justice est désormais suspendue.

La vente de baux 261 aura lieu le 27 septembre et proposera environ 12 395 blocs sur environ 67 millions d'acres (27 millions d'hectares) sur le plateau continental extérieur des États-Unis dans les zones de planification occidentale, centrale et orientale du golfe du Mexique. (Reportage de Mrinmay Dey et Nichola Groom ; Rédaction de Michael Perry)