Woodside Energy Group et la major américaine Chevron sont en conflit sur les salaires et la sécurité de l'emploi avec environ 700 travailleurs de quatre installations en Australie qui produisent plus d'un dixième du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial.

Voici ce qui est attendu dans les prochains jours et ce qui est en jeu.

QUELLES SONT LES DERNIÈRES NOUVELLES ?

La quasi-totalité des travailleurs des plates-formes offshore qui fournissent du gaz à l'usine de Woodside ont voté pour autoriser le syndicat à faire grève, bien que les syndicats n'aient pas encore lancé d'appel.

Selon Offshore Alliance, qui négocie avec l'entreprise au nom des travailleurs, Woodside était "bien loin du compte sur les questions clés de la négociation, notamment la sécurité de l'emploi et la rémunération". Le groupe est composé du Maritime Union of Australia et de l'Australian Workers' Union.

Woodside a toutefois fait état de "progrès positifs" au lendemain des négociations, ajoutant que les parties étaient parvenues à un accord de principe sur certaines questions, sans donner plus de détails.

La semaine dernière, l'autorité australienne de régulation du travail a ouvert la voie à une éventuelle action des travailleurs de Chevron s'ils votent en sa faveur. Chevron n'a pas commenté l'état actuel des négociations et le syndicat n'a pas commenté ses discussions avec Chevron.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

De nouvelles discussions sont prévues mercredi prochain entre les syndicats et Woodside.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux mardi, l'Offshore Alliance a déclaré que les membres des sites de Chevron commenceraient à voter "au cours de la semaine prochaine".

L'action industrielle peut aller d'un arrêt de travail de 30 minutes à une grève totale. Les syndicats ont le dernier mot sur la mise en œuvre d'une action, même si les membres votent en faveur de celle-ci, et pourraient demander l'extension de la validité des votes de grève si les pourparlers durent plus de 30 jours.

Les employeurs doivent être prévenus sept jours à l'avance de toute action syndicale.

QUELLE EST LA PROBABILITÉ D'UNE PERTURBATION DE L'APPROVISIONNEMENT ?

Si toutes les issues sont possibles, qu'il s'agisse d'un accord sur les salaires et les conditions de travail ou d'une grève totale, certains analystes ont minimisé les risques de perturbations importantes de l'approvisionnement.

Woodside et Chevron ont déclaré qu'ils disposaient d'autres options pour poursuivre leurs activités en cas de grève, mais n'ont pas donné plus de détails.

Saul Kavonic, analyste au Credit Suisse, a déclaré qu'un arrêt prolongé des trois usines simultanément était peu probable, car le gouvernement ne voudrait pas que "la réputation de l'Australie en matière de fiabilité commerciale soit ternie".

Toutefois, il a ajouté : "Les compagnies de GNL doivent faire preuve de prudence, étant donné le soutien dont bénéficient les syndicats de la part du gouvernement travailliste, et cette bataille ne mérite peut-être pas d'être menée avec trop d'acharnement."

"Les syndicats ont maintenant créé une prime de risque supplémentaire sur les prix du gaz. À elle seule, elle pourrait apporter suffisamment de revenus supplémentaires aux entreprises de GNL pour couvrir les demandes des syndicats.

QUELS SONT LES ENJEUX POUR LES MARCHÉS MONDIAUX DU GNL ?

Le plateau nord-ouest de Woodside, ainsi que les opérations offshore et onshore de GNL de Gorgon et Wheatstone de Chevron, fournissent environ 10 % du marché mondial du GNL et représentent la moitié de la production australienne, les exportations étant principalement destinées à la Chine, au Japon et à la Corée du Sud.

Toute grève pourrait perturber les exportations et faire grimper les prix du combustible super réfrigéré utilisé pour la production d'électricité.

Le conflit a fait grimper le prix hebdomadaire au comptant du GNL livré à l'Asie du Nord (LNG-AS) à 11,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 août, soit le prix le plus élevé depuis un mois et une hausse de 5,5 % par rapport à la semaine précédente.

Les prix des swaps futurs pour les livraisons d'octobre à décembre ont grimpé de 15 à 18 dollars par mmBtu, selon les données de Refinitiv Eikon du 16 août.

La menace de grève a fait grimper les prix du gaz naturel néerlandais de référence en Europe de 40 % par rapport à la clôture du 8 août, avant qu'ils ne réduisent leurs gains pour clôturer en hausse de 14 % le 15 août.

La volatilité des prix mondiaux du gaz, malgré des stocks relativement élevés en Asie et en Europe, souligne la sensibilité du marché aux perturbations potentielles, qui s'est accrue pour la plupart des produits de base après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, qui a entraîné des prix record. (Reportage complémentaire de Renju Jose à Sydney ; rédaction de Clarence Fernandez)