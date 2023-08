Les travailleurs des deux principales installations de gaz naturel liquéfié (GNL) de Chevron en Australie vont procéder à des arrêts de travail continus, ainsi qu'à des interdictions et à des limitations de certaines tâches, a déclaré mardi une alliance syndicale, dans le cadre d'un conflit en cours sur les salaires et les conditions de travail.

Les projets Gorgon et Wheatstone de Chevron représentent plus de 5 % de la capacité mondiale de production de GNL, et la nouvelle de l'action industrielle prévue a fait bondir les prix du gaz naturel en Europe.

L'alliance syndicale a déclaré lundi en fin de journée qu'elle mènerait des actions syndicales à partir du 7 septembre.

"Les membres participeront à des arrêts de travail continus, à des interdictions et à des limitations qui augmenteront chaque semaine jusqu'à ce que Chevron accepte notre revendication de négociation", a déclaré l'Offshore Alliance, qui regroupe le Maritime Union of Australia et l'Australian Workers' Union, dans un message publié sur Facebook mardi.

"Cela va coûter à Chevron ses exportations de GNL lorsque (l'action syndicale) commencera à faire sentir ses effets.

La semaine dernière, les syndicats ont averti que les arrêts de travail pourraient coûter des milliards de dollars au géant américain de l'énergie si les revendications des travailleurs n'étaient pas satisfaites.

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters qui souhaitait obtenir des commentaires en dehors des heures normales de bureau.

L'Australie est le premier exportateur mondial de ce combustible, qui est principalement utilisé en Asie et en Europe pour produire de l'électricité et du chauffage, alors que de nombreux pays tentent de réduire leur dépendance à l'égard du charbon ou du pétrole.

La semaine dernière, l'alliance syndicale et Woodside ont résolu les différends entre les travailleurs de North West Shelf, la plus grande installation de GNL d'Australie, après avoir négocié des salaires et des conditions de travail plus élevés, évitant ainsi une action industrielle.

Les craintes d'éventuelles actions syndicales dans les installations de GNL de Woodside et de Chevron - qui représentent un dixième de l'approvisionnement mondial - ont alimenté l'extrême volatilité des prix sur les marchés mondiaux du GNL au cours des dernières semaines.

Le contrat néerlandais de gaz naturel de septembre, qui s'échangeait à environ 36 euros par mégawattheure (MWh), soit une hausse de 3,5 %, avant l'annonce de l'action industrielle, a encore augmenté de 2,40 euros, soit 10,4 % par rapport à la clôture de vendredi, pour atteindre 38,40 euros.