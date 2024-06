Les raffineurs américains et les négociants de la côte ouest s'inquiètent de la qualité du brut transporté par l'oléoduc Trans Mountain (TMX), dont l'extension vient d'être achevée, et avertissent que la pression de vapeur élevée et les limites d'acidité pourraient dissuader d'acheter des barils lourds canadiens.

L'extension, d'un coût de 24,84 milliards de dollars (34 milliards de dollars canadiens), est entrée en service le mois dernier et a presque triplé la capacité d'expédition vers la côte pacifique du Canada, la portant à 890 000 barils par jour (bpj).

Le marché du raffinage de la côte ouest des États-Unis, d'une capacité d'environ 2,5 millions de barils par jour, devrait être un débouché majeur pour le pétrole lourd canadien expédié par Trans Mountain, mais les questions relatives à la qualité du brut pourraient freiner la demande pour ces barils. Cela pourrait peser sur les prix ou pousser davantage de pétrole vers les oléoducs d'exportation canadiens concurrents, dont la pression de vapeur et les limites d'acidité sont moins élevées.

Plusieurs raffineurs de la côte ouest ont fait part de leurs préoccupations ces dernières semaines concernant la teneur élevée en soufre, l'acidité et la pression de vapeur des premiers volumes, des conditions qui pourraient endommager les équipements de raffinage ou augmenter la pollution de l'air, selon des plaintes réglementaires et trois personnes connaissant bien le dossier, bien que cela n'ait pas affecté la demande jusqu'à présent.

L'oléoduc Trans Mountain a toujours eu des limites de pression de vapeur plus élevées que les autres oléoducs d'exportation parce qu'il transportait aussi bien des produits raffinés que du pétrole brut. Bien que la ligne élargie transporte principalement du brut lourd, elle a conservé les mêmes limites.

Dix entreprises et associations industrielles, dont Canadian Natural Resources Ltd, la compagnie pétrolière américaine Chevron et le raffineur Valero Energy, ont écrit au régulateur canadien de l'énergie (CER) pour se plaindre des limites élevées de pression de vapeur et demander que les spécifications techniques de l'oléoduc soient revues à la baisse.

Trans Mountain a déclaré que ses spécifications actuelles en matière de pression de vapeur et d'acidité ont été élaborées dans le cadre d'un processus de consultation des expéditeurs et qu'elles sont en vigueur depuis mars 2023.

"Avant le dépôt de la plainte actuelle, Trans Mountain était au courant des nouvelles préoccupations des expéditeurs et s'était engagé dans un processus de consultation actualisé avec les expéditeurs, qui est en cours ", a déclaré la société à Reuters dans un courriel.

Les limites de pression de vapeur, qui mesurent la volatilité du brut, sont "totalement inappropriées" pour les marchés du raffinage de la côte ouest, a écrit Valero à la CER le mois dernier. L'entreprise et d'autres raffineurs de la côte ouest devraient être les principaux acheteurs de barils TMX.

Chevron a déclaré séparément à la CER que la limite de pression de vapeur dépassait la limite réglementaire fixée pour les réservoirs de stockage de ses deux raffineries californiennes. Les pressions élevées entraînent une augmentation des fuites de vapeurs des réservoirs dans l'atmosphère.

L'augmentation de la limite de vapeur signifie également qu'une plus grande quantité de pétrole léger de moindre valeur pourrait être mélangée au brut de Trans Mountain, ce qui réduirait sa valeur, a écrit le producteur de pétrole Canadian Natural, l'un des principaux expéditeurs de l'oléoduc.

Les bruts TMX sont plus acides, a écrit Chevron, ce qui peut corroder les équipements de traitement et causer des dommages.

"Les raffineurs essaient encore de comprendre le nouveau paradigme. Il y a beaucoup d'incertitudes et les gens sont en train d'élaborer des modèles (opérationnels)", a déclaré un négociant en brut de la côte ouest.

UN APPÉTIT LIMITÉ POUR L'INVESTISSEMENT

Il est peu probable que les raffineurs dépensent de l'argent pour modifier leur équipement afin de s'adapter aux caractéristiques inhabituelles du brut TMX.

Selon Robert Auers, analyste chez RBN Energy, les investissements nécessaires à l'ajout de nouvelles unités ou à la modernisation des raffineries (de la côte ouest) sont limités, en raison d'obstacles réglementaires.

Trans Mountain a déclaré en mai qu'un examen des spécifications techniques du pipeline était en cours, ce qui a incité Canadian Natural à demander à la CER de suspendre l'examen de la plainte pendant 45 jours. La semaine dernière, la CER a accepté, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de décision réglementaire sur la question avant le 8 juillet.

Selon Jeffrey McGee, directeur général de la société de conseil maritime Makai Marine Advisors, les bruts lourds canadiens sont également acides et contiennent de grandes quantités de soufre, ce qui mettra à rude épreuve la capacité actuelle d'élimination du soufre et limitera le nombre de barils pouvant être importés par les raffineurs de la côte ouest.

Les raffineries de la région de Los Angeles sont la seule destination importante pour les qualités de brut lourd acide de TMX le long de la côte ouest, car les raffineries de l'État de Washington, d'Hawaï et d'Alaska préfèrent les bruts plus légers et plus doux, a fait remarquer M. McGee.

LES COÛTS L'EMPORTENT SUR LES PRÉOCCUPATIONS

Jusqu'à présent, le faible coût et la proximité des barils canadiens l'ont toutefois emporté sur les problèmes de qualité. Le mois dernier, le navire Aqualeader a déchargé environ 290 000 barils de brut à la raffinerie Marathon Petroleum d'Anacortes, dans l'État de Washington, devenant ainsi la première cargaison de TMX à arriver sur la côte ouest, selon les données de suivi des navires de la raffinerie.

Les raffineries Chevron d'El Segundo (Californie) et Phillips 66 de Ferndale (Washington) ont également reçu des cargaisons ces derniers jours.

Ces achats permettront de remplacer certains bruts sud-américains, tels que le Napo et l'Oriente d'Équateur et le Vasconia de Colombie. Le Basrah irakien pourrait également être remplacé en raison de ses coûts d'expédition plus élevés, ont fait remarquer les négociants et les analystes.

Le pétrole brut de Californie et le pétrole brut du versant nord de l'Alaska devraient toutefois continuer à faire partie de la liste des raffineries de la côte ouest, en raison de leur qualité supérieure.

(1 $ = 1,3687 dollar canadien) (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et de Nia Williams en Colombie-Britannique ; Rédaction de Josie Kao)