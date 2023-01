Porté par la flambée du brut, Chevron affiche un bénéfice record en 2022

New York (awp/afp) - La major pétrolière américaine Chevron a dégagé 35,5 milliards de dollars de bénéfice net en 2022, plus du double de l'année précédente, sur fond d'envolée des prix de l'or noir et du gaz.

Le groupe, qui a publié vendredi ses résultats trimestriels et annuels, bat de près de 10 milliards de dollars son précédent record, établi en 2011.

Son chiffre d'affaires annuel de 246,3 milliards de dollars, en hausse de 51,6%, a également atteint un plus haut historique.

Chevron a bénéficié des cours élevés des hydrocarbures alors que la demande a nettement repris après avoir chuté pendant la pandémie de Covid-19 et que les exportations russes se sont taries depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

Le prix moyen auquel la major a vendu son pétrole brut et ses liquides de gaz naturel a été de 78 dollars par baril, soit 4 dollars de plus qu'en 2021.

La production de Chevron a été de 3,01 millions de barils équivalent par jour, soit 3% de moins qu'en 2021, principalement en raison de l'abandon de concessions en Thaïlande et en Indonésie.

Mais aux États-Unis, le groupe a pompé un nombre record de 1,2 million de barils équivalent par jour grâce notamment à la hausse de sa production dans le bassin permien.

Les ventes de produits raffinés ont pour leur part augmenté de 7% sur l'année, à 1,24 million de barils par jour, en partie grâce à une forte demande en kérosène due à la reprise du trafic aérien.

Principale ombre au tableau: des charges d'amortissement et de dépréciation pour des opérations à l'international s'élevant à 1,1 milliard de dollars et qui ont pesé sur les résultats.

Le bénéfice net par action, ajusté des éléments exceptionnels, est ainsi ressorti à 18,83 dollars sur l'année, en dessous des attentes des analystes.

Wall Street semblait se focaliser sur ce points et l'action de Chevron baissait de 1,2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse new-yorkaise.

Mercredi, le groupe de San Ramon (Californie) a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 75 milliards de dollars, l'un des plus conséquents jamais vus.

Cette opération, qui permet à une entreprise de prendre le contrôle de certains de ses propres tires puis de les annuler, a pour but de faire monter la valeur des actions restant en circulation.

ExxonMobil, la plus grosse major pétrolière américaine, publiera ses résultats trimestriels et annuels mardi.

afp/rp