Venezuela-Reprise imminente des discussions entre gouvernement et opposition - sources

CARACAS, 23 novembre (Reuters) - Le gouvernement et l'opposition vénézueliens sont prêts à reprendre ce week-end au Mexique des discussions politiques au point mort depuis plus d'un an, a-t-on appris mercredi auprès de cinq sources proches du dossier.

Seule confirmation officielle à ce stade, le président colombien Gustavo Petro a déclaré que les discussions reprendraient les 25 et 26 novembre. Des représentants des deux parties s'étaient entretenus le 11 novembre en marge du Forum de Paris pour la paix sous les auspices des présidents français Emmanuel Macron, argentin Alberto Fernandez et de Gustavo Petro.

Les Etats-Unis se préparent pour leur part à autoriser le groupe pétrolier Chevron à étendre ses opérations dans le pays d'Amérique latine si ces discussions ont bien lieu, ont ajouté trois des cinq sources contactées par Reuters.

Les négociations entre des délégations du gouvernement du président Nicolas Maduro et de l'opposition dirigée par Juan Guaido ont été abandonnées en octobre 2021 faute d'avancée sur les moyens de résoudre la crise politique au Venezuela, qui a conduit plus de 7 millions d'habitants à quitter le pays au cours des dix dernières années.

Le président Maduro a plusieurs fois cité la levée de sanctions américaines contre le Venezuela comme préalable à la reprise de discussions.

Les discussions de ce week-end, organisées à nouveau sous l'égide de la Norvège, aborderont la question de l'élection présidentielle, du statut de plusieurs centaines de prisonniers politiques et des sanctions américaines contre Caracas, a-t-on précisé de mêmes sources.

La possibilité de l'octroi d'un fonds d'aide humanitaire de plus de 3 milliards de dollars, administré par les Etats-Unis, sera également mise sur la table des discussions.

Les ministères vénézuélien et mexicain des Affaires étrangères n'ont pas donné suite dans l'immédiat à des demandes de commentaire. (Reportage Vivian Sequera et Deisy Buitrago à Caracas, Marianna Parraga à Houston et Diego Ore à Mexico; version française Jean-Stéphane Brosse)