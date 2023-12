Chewy, Inc. est une société de commerce électronique spécialisée dans les produits et services pour chiens, chats, poissons, oiseaux, petits animaux de compagnie, chevaux et reptiles. Les marques de la société comprennent A Pet Hub, Bark and Slumber, B&G Martin, Babyliss Pro Pet, C&F, Nutro, ORIJEN, NexGard, Frisco et d'autres. Elle propose des aliments, des friandises et des fournitures de qualité pour les animaux de compagnie, ainsi que des produits de santé pour les animaux de compagnie. Les produits proposés par la société comprennent des produits alimentaires tels que des aliments secs, des aliments humides, des régimes vétérinaires et des compléments alimentaires ; des produits de gâterie, tels que des gâteries molles et à mâcher, des biscuits, des cookies et des gâteries croquantes, des gâteries dentaires, des gâteries séchées, des os, des bâtonnets et des produits à mâcher naturels ; Vitamines et suppléments, tels que Hip & Joint, Digestive Health & Probiotics, Multivitamins, Heart & Liver et autres, et produits de santé tels que Dental Care, First Aid & Recovery, Ear Care, Eye Care, Milk Replacers, DNA Tests et autres. Elle sert ses clients par l'intermédiaire de son site web de vente au détail, www.chewy.com, et de ses applications mobiles.

Secteur Détaillants autres spécialités