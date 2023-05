Le fournisseur d'articles pour animaux de compagnie Chewy gagne son procès contre l'amende de l'OSHA pour le décès d'un travailleur

Mardi, un groupe unanime de trois juges de la 11e cour d'appel du circuit d'Atlanta a déclaré que l'administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) ne pouvait pas infliger d'amende à Chewy pour violation de son "obligation générale" de maintenir un lieu de travail sûr parce qu'elle s'était conformée à une règle spécifique régissant les chariots élévateurs à fourche.

L'OSHA a infligé une amende d'environ 13 000 dollars à Chewy en 2019 après qu'un employé d'un entrepôt d'Ocala, en Floride, a conduit un chariot élévateur sous un rayonnage et a été écrasé. Un autre travailleur avait été blessé lors d'un incident similaire quelques mois plus tôt.

La société Chewy, basée en Floride, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'OSHA, qui fait partie du ministère américain du travail, n'a pas non plus réagi.

La loi fédérale donne à l'OSHA le pouvoir d'adopter des normes de sécurité sur le lieu de travail, telles qu'une règle exigeant que les opérateurs de chariots élévateurs reçoivent une formation à la sécurité, tout en imposant une obligation générale de protection des travailleurs lorsqu'une règle spécifique ne s'applique pas.

Chewy a déclaré avoir dispensé la formation requise, et l'OSHA n'a pas allégué le contraire. Mais l'agence a estimé que Chewy avait enfreint l'obligation générale en autorisant les "passages en dessous", où les chariots élévateurs passent sous les rayonnages.

L'année dernière, un juge administratif a confirmé l'amende en déclarant que la règle relative aux chariots élévateurs ne s'appliquait pas à l'affaire, car elle ne concernait pas les passages sous les étagères. Cela signifiait que l'OSHA pouvait infliger une amende à Chewy pour violation de l'obligation générale, a déclaré le juge.

Chewy a fait appel et le 11e circuit s'est rangé mardi du côté de l'entreprise.

La réglementation de l'OSHA et les affaires précédentes portées devant l'agence indiquent clairement qu'une formation adéquate sur les chariots élévateurs comprend une discussion sur les risques liés à l'utilisation des fourches, a écrit le juge William Pryor, de la cour d'appel. Cela signifie que la réglementation de l'OSHA s'applique et l'emporte sur l'obligation générale, a déclaré le juge.

Le panel comprenait les juges Robert Luck et Frank Hull.

Le Retail Litigation Center, dans un mémoire soutenant Chewy, a déclaré que les entreprises de vente au détail ont généralement constaté que l'élimination des dessous de caisse n'était pas nécessaire et qu'elle pouvait même augmenter le risque d'accidents de chariots élévateurs.

"Le secteur de la vente au détail dans son ensemble n'a pas été informé des exigences de reconfiguration technique que l'OSHA prétend aujourd'hui être obligatoires", a déclaré le groupe.

L'affaire est Chewy Inc v. U.S. Department of Labor, 11th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 22-11626.

Pour Chewy : Thomas Metzger de Littler Mendelson

Pour l'OSHA : Amy Tryon, du ministère américain du travail.