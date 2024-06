CHI HO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED est une société holding d'investissement principalement engagée dans l'industrie de la construction à Hong Kong. La société opère à travers trois segments principaux. Le segment des travaux de rénovation et d'entretien est principalement engagé dans les travaux de rénovation et de construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Le segment des travaux de modification et d'ajout et des travaux d'aménagement est principalement impliqué dans les travaux de modification et d'ajout pour les bâtiments existants à Hong Kong. Le segment mixte est principalement impliqué dans la combinaison de travaux de rénovation et d'entretien et de travaux de transformation et d'ajout et de travaux d'aménagement dans le cadre d'un projet.

Secteur Construction de logements