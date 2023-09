Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. est une société de financement immobilier commercial. Le principal objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires des rendements ajustés au risque au fil du temps, principalement par le biais de dividendes sur le revenu courant et d'autres distributions, et accessoirement par l'appréciation du capital. Elle entend atteindre cet objectif en créant, structurant et investissant dans des prêts hypothécaires de premier rang et des financements structurés alternatifs garantis par des propriétés immobilières commerciales. Son portefeuille se compose principalement de prêts hypothécaires de premier rang accordés à des exploitants titulaires d'une licence d'État dans le secteur du cannabis, garantis par des biens immobiliers, des équipements, des créances, des licences ou d'autres actifs des emprunteurs, dans la mesure où les lois et règlements applicables à ces emprunteurs le permettent. Il est géré par Chicago Atlantic REIT Manager, LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial