Chicago Rivet & Machine Co. opère dans le secteur des fixations. La société produit et vend des rivets, des fixations et des pièces formées à froid, des produits de visserie, des machines automatiques de pose de rivets, ainsi que des pièces et des outils pour ces machines. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les fixations et les équipements d'assemblage. Le secteur des fixations consiste en la fabrication et la vente de rivets, d'attaches et de pièces formées à froid, et de produits de visserie. Le secteur de l'équipement d'assemblage consiste principalement en la fabrication de machines automatiques de pose de rivets, d'équipement d'assemblage automatique et de pièces et d'outils pour ces machines. Le principal marché pour les produits de la société est l'industrie automobile nord-américaine. La société sert divers clients dans la fabrication d'automobiles et de composants automobiles. La filiale à 100 % de la société est H & L Tool Company, Inc.

Secteur Machines et équipements industriels