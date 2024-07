Chicken Soup for the Soul Entertainment, qui possède la société de location de films Redbox et le service de streaming Crackle, est entré en faillite sur un pied d'égalité, ses prêteurs ayant décidé lundi d'arracher le contrôle au directeur général de l'entreprise.

L'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites à Wilmington, dans le Delaware, vendredi en fin de journée, avec l'intention de financer sa restructuration grâce à un prêt de 20 millions de dollars accordé par la société de crédit privée Owlpoint Capital. Mais la société d'investissement privée HPS Investment Partners, à qui l'on doit 500 millions de dollars, s'est empressée de bloquer le nouveau prêt et d'arracher le contrôle de l'entreprise au PDG William Rouhana.

Chicken Soup for the Soul Entertainment (CSSE) possède une gamme diversifiée d'activités qui comprend la série de livres d'entraide qui porte son nom, des services de streaming financés par la publicité, des aliments pour animaux et Redbox, connu pour ses kiosques de location de DVD en libre-service de couleur rouge vif dans les supermarchés et d'autres centres de vente au détail. Dans sa déclaration de faillite, l'entreprise estime que ses dettes s'élèvent à 970 millions de dollars et ses actifs à 414 millions de dollars.

Elle a d'abord accusé HPS d'être à l'origine de sa faillite dans les documents déposés au tribunal au cours du week-end, affirmant que le prêteur avait empêché Redbox de contracter un nouveau prêt de 40 millions de dollars qui lui aurait permis d'acheter les droits de nouveaux films pour ses kiosques de location et ses plateformes de diffusion en continu. Etouffée par le prêt de HPS que CSSE a utilisé pour acquérir Redbox en 2022, la société était "incapable de payer pour tous les films offerts par leurs fournisseurs", une situation qui "a matériellement diminué le contenu disponible à travers les plateformes de distribution des débiteurs".

HPS a rapidement répliqué dans des documents judiciaires, affirmant que la "mauvaise gestion grossière et l'abus de confiance" de Rouhana avaient conduit la société à une perte nette de 636,6 millions de dollars en 2023. HPS a peu d'espoir d'être remboursée des 500 millions de dollars qui lui sont dus, et elle a déclaré que les premières déclarations de faillite de Rouhana étaient "non seulement à moitié fondées, mais choquantes dans leurs mensonges", selon les déclarations de HPS au tribunal.

CSSE n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

HPS a déclaré que M. Rouhana s'est "enrichi" aux dépens des prêteurs et des employés de la société, qui n'ont pas été payés au cours des dix derniers jours. HPS a déclaré que Rouhana et les entités qu'il contrôle ont reçu plus de 27 millions de dollars en frais de gestion de la part de CSSE depuis 2022.

HPS a demandé au juge des faillites Thomas Horan, lors de la première audience du tribunal des faillites de CSSE lundi, de nommer un administrateur en vertu du chapitre 11 pour reprendre les activités de la société et de renommer tous les administrateurs de CSSE que M. Rouhana a renvoyés avant la faillite.

M. Horan a déclaré qu'il était "très réticent" à rendre des décisions immédiates, compte tenu de l'ampleur du litige entre les prêteurs.

L'avocat de CSSE, Michael Cooley, a déclaré à M. Horan qu'il s'entretiendrait avec HPS et d'autres prêteurs afin d'obtenir un accord sur le financement initial qui serait utilisé pour payer les employés. L'entreprise compte plus de 1 000 employés, selon les documents déposés au tribunal.