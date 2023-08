Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. est une société de vidéo à la demande financée par la publicité. Les trois services phares de la société sont Redbox, Crackle et Chicken Soup for the Soul. La société exploite Redbox Free Live TV, un service de télévision en continu gratuit soutenu par la publicité (FAST), avec environ 160 chaînes, ainsi qu'un service de vidéo à la demande transactionnelle (TVOD), et un réseau d'environ 32 000 kiosques à travers les États-Unis pour la location de vidéodisques numériques (DVD). La société crée, acquiert et distribue des films et des séries télévisées. Les services AVOD comptent environ 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels et sont distribués par toutes les principales plateformes de distribution, notamment Roku, Amazon Fire TV, Samsung, Vizio, Xbox, PlayStation et bien d'autres. Le service Crackle Plus de l'entreprise est composé de services de diffusion en continu, chacun offrant un contenu axé sur des thèmes spécifiques, tels que le drame, la comédie, l'horreur, le paranormal, les documentaires et le sport.

Secteur Production de spectacles