Chico's FAS, Inc. est une entreprise de mode qui opère en tant que détaillant spécialisé omnicanal de vêtements féminins de marque privée, de style décontracté à habillé, de vêtements intimes et d'accessoires complémentaires. Elle vend ses produits par l'intermédiaire de magasins de détail, de catalogues et de ses sites web www.chicos.com, www.chicosofftherack.com et www.whbm.com. Ses marques comprennent Chico's, White House Black Market et Soma. La marque Chico's vend des vêtements de marque privée destinés aux femmes. Les vêtements Chico's comprennent les collections Black Label, Zenergy et Travelers. La marque White House Black Market propose des vêtements et des accessoires, notamment des basiques de tous les jours et des jeans de qualité supérieure, des vêtements décontractés raffinés, des pièces en noir et blanc et des robes féminines pour toutes les occasions. Ses accessoires comprennent des chaussures, des ceintures, des foulards et des sacs à main. La marque Soma vend de la lingerie, des vêtements de nuit et des vêtements d'intérieur de marque privée. Elle comprend également les soutiens-gorge Bodify, Enbliss et Vanishing Back, les culottes Vanishing Edge et les vêtements de nuit Cool Nights.

Secteur Détaillant habillement et accessoires