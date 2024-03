Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la sélection et la vente d'or, et dans le recyclage complet des ressources. Ses activités de recyclage comprennent le recyclage des ressources en métaux non ferreux et le démantèlement des déchets électriques et électroniques. Les principaux produits de la société sont l'or, l'argent, le bismuth et le palladium, ainsi que leurs alliages. La société exerce ses activités principalement sur les marchés nationaux.

Secteur Or