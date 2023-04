Chill Brands lève 2,6 millions de livres sterling par le biais d'une souscription d'actions et d'obligations d'emprunt

(Alliance News) - Chill Brands Group PLC a déclaré lundi avoir levé 2,6 millions de livres sterling avant frais auprès d'un investisseur fortuné.

La levée de fonds de la société de produits CBD basée à Grand Junction, dans le Colorado, s'est faite en deux temps.

La première consistait en une souscription de 25 millions de nouvelles actions ordinaires, au prix de 4 pence par action, pour un total de 1 million de livres sterling, à admettre à partir du 15 mai.

La seconde est l'émission par Chill Brands d'obligations non garanties convertibles d'une valeur de 1,6 million de livres sterling. Ces obligations sont assorties d'un coupon de 12 % par an pendant trois ans et seront convertibles en actions ordinaires au prix de 8 pence chacune.

Chill Brands a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour développer le développement et la production de ses produits de vapotage, et pour financer des initiatives de marketing visant à attirer les consommateurs vers le domaine de commerce électronique Chill.com.

Elle a également l'intention de développer ses ventes internes et ses fonctions d'assistance aux comptes pour les marques qui rejoignent le marché des produits Chill.com.

"Nous sommes ravis d'avoir décroché un financement auprès d'un nouvel investisseur à long terme. Nous disposerons ainsi des ressources nécessaires pour développer à la fois notre gamme de produits et les activités de marketing qui nous aideront à proposer ces produits à un plus grand nombre de détaillants et de consommateurs", a déclaré Callum Sommerton, directeur général de l'entreprise.

"Les 18 derniers mois ont été exceptionnellement difficiles pour l'entreprise et ses pairs de l'industrie du CBD, mais Chill Brands est maintenant diversifiée et en bonne voie pour étendre sa plateforme de distribution de produits."

Les actions de Chill Brands se négociaient 1,0 % plus haut à 4,54 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

