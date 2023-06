Chill Brands salue les accords visant à faciliter la livraison de ses produits aux Etats-Unis

(Alliance News) - Chill Brands Group PLC a déclaré lundi qu'il avait convenu de relations avec des transporteurs spécialisés et des fournisseurs de services d'exécution pour la livraison à domicile de ses produits dans les 50 États américains.

Callum Sommerton, directeur général de la société de produits à base de cannabidiol basée à Grand Junction, dans le Colorado, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante pour Chill Brands : "Il s'agit d'une étape importante pour Chill Brands, qui cherche à accroître sa part du marché extrêmement dynamique de la vape aux États-Unis. Si nous nous engageons à offrir à nos clients une expérience satisfaisante et pratique, nous accordons également la priorité à la sécurité et au respect de la réglementation.

"Notre réseau dynamique de fournisseurs de services d'expédition et d'exécution nous permettra de déployer des protocoles de vérification de l'âge et de nous assurer que nos produits de vapotage ne sont vendus qu'à des consommateurs adultes. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et considérons l'environnement réglementaire non pas comme un obstacle à la croissance, mais comme un catalyseur de changements positifs essentiels dans notre secteur."

Les actions de Chill Brands ont augmenté de 14 % à 12,85 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

