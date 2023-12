(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Graft Polymer (UK) PLC - Développeur et producteur londonien de modifications de polymères, de suppléments biologiques et de systèmes d'administration de nanomédicaments - Placement conditionnel de 20,7 millions de nouvelles actions à 0,6 pence par action, en plus de la réception de souscriptions conditionnelles pour 51,9 millions d'actions, et d'accords conclus pour 10,8 millions d'actions existantes, levant un produit brut de 500 000 livres sterling. En outre, un bon de souscription est émis pour deux actions de placement, soit au total des bons de souscription pour 10,3 millions d'actions. La société explique que le produit net de la levée de fonds sera utilisé pour financer les besoins généraux en fonds de roulement de la société. Le prix de placement représente une décote de 45 % par rapport au prix de clôture de ses actions le 21 décembre.

----------

Lords Group Trading PLC - Distributeur de matériaux de construction basé à Londres - déclare que toutes les parties ont accepté un calendrier modifié pour l'achat d'une propriété en pleine propriété, à partir de laquelle la succursale d'Heathrow de sa filiale, George Lines Civils & Landscaping Merchants, est exploitée par le vendeur initial de George Lines. L'acquisition se fait pour un montant de 6,3 millions de livres sterling, dont 2,2 millions de livres sterling ont été payés en janvier. La date d'achèvement a été reportée du 5 juillet 2024 au 31 janvier 2025, et 900 000 GBP de la contrepartie inchangée sont payables en janvier 2024.

----------

Prospex Energy PLC - Société d'investissement spécialisée dans les projets européens de gaz et d'électricité - reçoit des avis de conversion d'une dette totale de 182 140,95 GBP en trois obligations de prêt convertibles en échange de l'émission de 3,3 millions de nouvelles actions ordinaires. Les obligations de prêt convertibles ont été émises en faveur de trois personnes et sont convertibles à 5,5 pence par action. Le deuxième des trois remboursements de capital plus les intérêts courus devait être payé le 31 décembre, et les détenteurs de l'emprunt ont accepté de régler cette dette en la convertissant en actions.

----------

EJF Investments Ltd - Investor in structured debt and equity, loans, bonds, preference shares, convertible notes and private equity - EJF Capital LLC absorbera 10 % des dépenses d'exploitation récurrentes à partir du 1er janvier, contre 60 % actuellement. Ce changement restera en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine ou, si cela se produit plus tôt, jusqu'à la date à laquelle la valeur nette d'inventaire non auditée de la société atteindra 300 millions de livres sterling. La réduction de l'absorption des dépenses opérationnelles par le FEJ devrait avoir un impact négatif sur la société en 2024.

----------

Chill Brands Group PLC - Entreprise de produits CBD basée au Colorado (États-Unis) - déclare avoir vendu ses produits de vapotage sans nicotine Chill Zero à un "important exploitant de stations-service au Royaume-Uni", sous de grandes marques. L'entreprise a reçu une "commande initiale substantielle", à la suite de laquelle ses produits seront lancés dans 265 magasins de proximité de l'opérateur au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Callum Sommerton, directeur général, déclare : "Nous sommes très heureux d'annoncer que nos produits Chill Zero seront lancés dans les magasins Shell, Esso et BP. Cette commande importante marque une nouvelle étape pour Chill Brands et nous avons fait d'énormes progrès en relativement peu de temps".

----------

Altona Rare Earths PLC - Société d'exploration minière axée sur l'évaluation, l'acquisition et le développement de projets en Afrique - conclut un accord de prêt avec Catalyse Capital Ltd, qui lui permet de prélever 250 000 GBP en deux tranches en janvier et février 2024. Le prêt est remboursable le 20 décembre et porte un taux d'intérêt fixe de 20 % par an. Catalyse recevra également des bons de souscription d'actions équivalant à 100 % de la valeur du prêt plus les intérêts, avec une date d'expiration de quatre ans à compter du prélèvement. Altona indique que les fonds seront utilisés pour faire avancer les activités de l'étude de préfaisabilité, en mettant l'accent sur la métallurgie, pour le projet de terres rares de Monte Muambe.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.