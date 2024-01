Chill Brands Group PLC est une société britannique de biens de consommation courante. La société se concentre sur le développement et la vente de ses produits de bien-être à base de cannabidiol (CBD) et de ses produits de remplacement du tabac. Sa principale gamme de produits se compose de sachets de CBD à usage oral, de cigarettes à base de plantes et de gommes isolées au CBD. Sous la marque Zoetic, l'entreprise vend une gamme de produits cosmétiques topiques infusés au CBD et des teintures au CBD. Au Royaume-Uni, la gamme Zoetic comprend une variété de crèmes topiques et de produits de beauté infusés au CBD, ainsi que des teintures (huiles) de CBD à ingérer, dans un certain nombre de saveurs et de concentrations. Zoetic propose des teintures orales, des capsules molles, des huiles de massage et des produits cosmétiques topiques. Une gamme de gommes de CBD est également commercialisée au Royaume-Uni et aux États-Unis sous la marque Chill. Chill est une marque de CBD qui propose des produits de remplacement du tabac, notamment des cigarettes et des sachets à mâcher.

Secteur Installations et services en soins de santé