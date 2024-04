Chill Brands Group PLC est une société de distribution de produits de consommation courante basée au Royaume-Uni. La société est impliquée dans la vente et la distribution de produits à base de cannabidiol (CBD) et de produits de vapotage de qualité supérieure. Elle se concentre également sur le développement d'un marché de commerce électronique pour les produits de bien-être et de loisirs fabriqués à partir d'ingrédients naturels et fonctionnels, notamment des cannabinoïdes, des dérivés du chanvre et d'autres. La société développe, commercialise et distribue sa propre gamme de produits de vapotage sans nicotine sous la marque CHILLZER0. Chill est une marque CBD de produits de remplacement du tabac, y compris des sachets à fumer et à mâcher. Sous la marque Zoetic, l'entreprise propose au Royaume-Uni des crèmes topiques infusées au CBD, des produits de beauté et des teintures à ingérer. Les ventes se font par l'intermédiaire d'un réseau de magasins de détail aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi via le site web Chill.com. Zoetic propose des teintures orales, des capsules molles, des huiles de massage et des produits cosmétiques topiques.

Secteur Installations et services en soins de santé